Turismo. La oferta turística jujeña llega a Salta para participar de Expo Ciudad

Este fin de semana, Jujuy estará presente en Salta con un encuentro de dos días donde presentará lo mejor de su propuesta turística, cultural y gastronómica.

El Centro de Convenciones de Limache será el epicentro de la Expo Ciudad, un evento que abrirá sus puertas de 11:00 a medianoche. La iniciativa del Ministerio de Cultura y Turismo busca conectar a turistas potenciales salteños con la riqueza natural y cultural de la provincia, llevando la experiencia jujeña directamente a otro mercado de la región. Se trata de una apuesta por descentralizar la promoción turística, fortaleciendo los vínculos con territorios vecinos.

El evento incluirá espacios interactivos con juegos, sorpresas y, especialmente, degustación de lo mejor de la gastronomía jujeña. Los visitantes podrán acceder a información sobre los principales atractivos turísticos de la provincia, conociendo de primera mano la identidad culinaria y cultural que define a Jujuy como destino singular en la región.

La invitación está abierta a todos aquellos que deseen conocer y disfrutar de lo que Jujuy tiene para ofrecer. Con la Expo Ciudad, la provincia ratifica su compromiso con una promoción turística genuina, centrada en experiencias que muestren el verdadero potencial de un destino que combina patrimonio cultural, naturaleza y una gastronomía con identidad propia.