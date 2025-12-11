Abren las inscripciones para las Colonias de Vacaciones 2026 y convocan a profesores e instructores

En el marco del inicio de las Colonias de Vacaciones 2026, que comenzarán el próximo 2 de enero, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy anunció la apertura de la convocatoria para profesores, instructores y jóvenes interesados en sumarse a los equipos de trabajo. Desde hoy, quienes deseen participar podrán acercar su Currículum Vitae a las oficinas de la Dirección de Deportes, ubicadas en el Parque San Martín de 8 a 12 horas.

Asimismo, desde esta jornada también comienzan las inscripciones para niños de entre 6 y 13 años en los distintos distritos de la ciudad, con dos excepciones: en Alto Comedero, las inscripciones iniciarán el 15 de diciembre, mientras que para la tradicional colonia del Parque San Martín abrirán el 17 de diciembre.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó el espíritu con el que se organizan estas actividades, “bajo el concepto que trabajamos siempre del deporte, de la salud, de la integración, de la inclusión, el desarrollo de los derechos, vamos a trabajar esta colonia, en todos los distritos de la ciudad, con la particularidad de que vamos a estar generando Líderes Deportivos, contratando a gente joven que quiera venir a auxiliar a los equipos de deportes del municipio durante el mes de enero”.

Además, detalló que, “vamos a estar trabajando desde el 2 de enero, ya vamos a tener dispuesta la pileta del parque San Martín, tenemos la pileta de los denominados baños públicos y también vamos a estar trabajando en la Delegación de Villa Jardín de Reyes, donde también contamos con otro natatorio, así que invitamos a aquellos jóvenes que quieran desarrollar una primera experiencia deportiva bajo la mirada y el acompañamiento de nuestros profes de educación física”.

Por su parte, la subsecretaria de Desarrollo y Deportes, Sandra Batistella, enfatizó la importancia del llamado a jóvenes para sumarse al equipo municipal, “como siempre, el intendente tratando de que haya gente que se incorpore a las colonias de vacaciones, estamos buscando jóvenes a los que les interese estar trabajando en las colonias. Desde hoy pueden acercar los currículums a Dirección de Deportes ubicada en el Parque San Martín”.

El director general de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó el enfoque de formación que tendrá esta edición, “la idea es formar Líderes Deportivos, pensando en aquellos espacios públicos donde hay canchas de vóley, básquet, fútbol, etc., pero ahora particularmente con las colonias de vacaciones, pedimos a todos aquellos profesores, estudiantes de nivel avanzado, instructores que quieran ser parte de estas colonias, que desde ya puedan acercar su currículum a la Dirección de Deportes del Parque San Martín, de 8 a 12 horas”.

En cuanto a los niños interesados en participar, aseguró, “vamos a tener más de veinticinco colonias distribuidas en todo el ejido municipal, en los distritos norte, sur, este, oeste, centro y Alto Comedero, para niños de entre 6 y 13, y desde ya se pueden empezar a acercar a los centros deportivos para iniciar las inscripciones a las mismas”.

Sobre la colonia del Parque San Martín, Hiruela agregó, “los esperamos a partir del miércoles 17 de diciembre, desde las 8 horas. Tienen que llevar fotocopia del documento y, obviamente, los datos personales, tanto del niño como de los padres”.

En lo que respecta a Alto Comedero, el director de Deportes del distrito, Benicio Ruíz, informó, “con respecto al distrito Alto Comedero, las inscripciones iniciarán el lunes 15, de 8 a 12 hs, y de 16 a 19 hs. Se tienen que dirigir a la delegación municipal ubicada en avenida Forestal 638, sección Deportes; allí brindaremos toda la información respectiva a los padres y madres que quieran inscribir a su hijo en estas tradicionales colonias de vacaciones municipales”.

Finalmente, la directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, confirmó que el componente inclusivo volverá a ser parte del programa, “el trabajo de la inclusión nuevamente va a estar presente dentro de las colonias municipales, vamos a estar subiendo toda la información en las redes sociales, en nuestra página de Dirección General de Deportes, estaremos publicando todo lo que es referido a la colonia inclusiva y también, por supuesto, cuando hablamos de inclusión no hablamos solo de personas con discapacidad, sino también de adultos mayores”.

También detalló que, “puntualmente el cupo inclusivo va a ser para niños de 6 a 13 años con discapacidades leves a moderadas, es decir, chicos autónomos para que puedan disfrutar de una manera inclusiva en toda la jornada. También abrimos el llamado a los profesores desde hoy, estudiantes, también personas que estén afines con lo que es el trabajo de la inclusión para hacernos llegar el currículum al Centro Deportivo Municipal N° 1 del Parque San Martín”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/W6ZbAL23rJQ