Avanza el desarrollo de nuevos circuitos gastronómicos con identidad local

Jujuy dio un paso importante para convertir su gastronomía en un atractivo turístico por derecho propio. El equipo del CFI y las especialistas lideradas por Narda Lepes estuvieron en la provincia para avanzar en “Sabores con Identidad”, el proyecto que busca ordenar, visibilizar y potenciar la cocina jujeña desde un enfoque territorial.

Durante los encuentros con el Ministerio de Cultura y Turismo, la Universidad Nacional de Jujuy y referentes del sector, se trabajó en tres ejes concretos: definir los futuros circuitos gastronómicos, establecer criterios claros para seleccionar emprendimientos y diseñar el plan de relevamientos que se realizará en las próximas semanas.

El objetivo es simple y ambicioso a la vez: que los cocineros, productores y emprendimientos locales tengan más herramientas, más visibilidad y más oportunidades dentro de una propuesta turística que refleje quiénes somos y cómo se cocina en cada región.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el alcance del proyecto: “No estamos hablando solo de platos típicos. Queremos poner en valor la historia detrás de cada cocina y darle protagonismo a quienes sostienen esa identidad todos los días. Esto puede generar trabajo real en las comunidades y posicionar a Jujuy en un lugar completamente nuevo dentro del mapa gastronómico del país”.

En esta primera etapa, el equipo técnico y los referentes locales revisaron el potencial de cada zona—sus productos, su infraestructura y su vínculo con la comunidad—para determinar qué territorios pueden formar parte de los circuitos. También se acordaron criterios para reconocer emprendimientos con identidad local: uso de productos regionales, arraigo, sostenibilidad, innovación y transmisión de saberes.

A la par, se trazó un cronograma de trabajo de campo para relevar restaurantes, ferias, mercados, cocineros y festividades. Ese mapeo permitirá construir un diagnóstico realista sobre cómo se cocina en Jujuy hoy y qué experiencias pueden ofrecerse al visitante.

El proyecto prevé la creación de un circuito piloto, además de capacitaciones en narrativa cultural, innovación, atención al turista, buenas prácticas y comunicación digital, para que los emprendimientos seleccionados puedan fortalecer su propuesta y diferenciarse.