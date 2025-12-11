Noticias de Jujuy

Avanza el desarrollo de nuevos circuitos gastronómicos con identidad local

Jujuy dio un paso importante para convertir su gastronomía en un atractivo turístico por derecho propio. El equipo del CFI y las especialistas lideradas por Narda Lepes estuvieron en la provincia para avanzar en “Sabores con Identidad”, el proyecto que busca ordenar, visibilizar y potenciar la cocina jujeña desde un enfoque territorial.

Durante los encuentros con el Ministerio de Cultura y Turismo, la Universidad Nacional de Jujuy y referentes del sector, se trabajó en tres ejes concretos: definir los futuros circuitos gastronómicos, establecer criterios claros para seleccionar emprendimientos y diseñar el plan de relevamientos que se realizará en las próximas semanas.

El objetivo es simple y ambicioso a la vez: que los cocineros, productores y emprendimientos locales tengan más herramientas, más visibilidad y más oportunidades dentro de una propuesta turística que refleje quiénes somos y cómo se cocina en cada región.

El ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el alcance del proyecto: “No estamos hablando solo de platos típicos. Queremos poner en valor la historia detrás de cada cocina y darle protagonismo a quienes sostienen esa identidad todos los días. Esto puede generar trabajo real en las comunidades y posicionar a Jujuy en un lugar completamente nuevo dentro del mapa gastronómico del país”.

En esta primera etapa, el equipo técnico y los referentes locales revisaron el potencial de cada zona—sus productos, su infraestructura y su vínculo con la comunidad—para determinar qué territorios pueden formar parte de los circuitos. También se acordaron criterios para reconocer emprendimientos con identidad local: uso de productos regionales, arraigo, sostenibilidad, innovación y transmisión de saberes.

A la par, se trazó un cronograma de trabajo de campo para relevar restaurantes, ferias, mercados, cocineros y festividades. Ese mapeo permitirá construir un diagnóstico realista sobre cómo se cocina en Jujuy hoy y qué experiencias pueden ofrecerse al visitante.

El proyecto prevé la creación de un circuito piloto, además de capacitaciones en narrativa cultural, innovación, atención al turista, buenas prácticas y comunicación digital, para que los emprendimientos seleccionados puedan fortalecer su propuesta y diferenciarse.

