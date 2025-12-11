Con diferentes actividades el NIDO Gral. Belgrano finalizó el ciclo de talleres 2025

Con gran entusiasmo se realizó el cierre de los talleres del NIDO Gral. Belgrano, finalizando un año de trabajo con un total de 40 actividades que abarcaron distintas áreas de formación, recreación y bienestar. Desde el NIDO municipal se invitó a todos los vecinos y vecinas a sumarse a las actividades previstas para el 2026, con una propuesta renovada que incluirá colonias de vacaciones para los más pequeños y actividades para todas las edades.

En este sentido, Irma Ovejero, administradora del espacio municipal, se refirió al cierre del ciclo 2025 destacando la realización de cuarenta talleres a lo largo del año, culminados en una jornada especial donde se puso en valor el trabajo realizado, el compromiso de los participantes y, especialmente, el acompañamiento activo de las familias en cada propuesta desarrollada en el Parque General Belgrano.

Subrayó que “uno de los aspectos más valiosos de estos talleres fue la oportunidad de ocupar el tiempo libre de manera productiva, a través de actividades que no solo brindaron satisfacción personal, sino también nuevas herramientas de crecimiento, como los talleres de tejido crochet y marroquinería, que se convirtieron en verdaderas alternativas de salida laboral para muchas asistentes”.

Asimismo, destacó el notable crecimiento de áreas como uñas y maquillaje, “que tuvieron una gran demanda y aceptación, despertando el interés no solo de jóvenes, sino también de personas de 50, 60 e incluso 70 años, que encontraron en estos espacios una oportunidad para aprender, compartir y desarrollarse”.

Entre las propuestas, también se dictaron talleres de electricidad domiciliaria, en los que numerosos hombres se sumaron con entusiasmo para incorporar conocimientos prácticos que les permiten resolver arreglos en sus propios hogares.

La funcionaria remarcó que “durante el año, grupos de jóvenes, adultos y adultos mayores participaron en actividades pensadas para todas las edades. Para los niños ofrecemos danza urbana, hip hop, taekwondo, además de clases de apoyo en inglés e informática. Iniciamos desde los tres años y también participan personas mayores con enorme entusiasmo, demostrando que nunca es tarde para aprender o disfrutar de una actividad nueva”.

Al realizar un balance, Ovejero detalló que “desde el inicio de las actividades en enero, con los talleres de verano, y durante el ciclo anual de marzo a diciembre, tuvimos una concurrencia constante”. En ese sentido, precisó que “en promedio asisten entre 150 y 180 personas por día, desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas, lo que refleja una participación sostenida y el gran interés de la comunidad en las diversas propuestas que ofrecemos”.

De cara al próximo año, Ovejero invitó a los vecinos a seguir participando, ya que las actividades continuarán durante el 2026. Además, anticipó una propuesta especial para este verano destinada a los más pequeños, con colonias de vacaciones organizadas por la Dirección General de Deportes de Alto Comedero y la Secretaría de Desarrollo Humano. También se ofrecerán talleres de hip hop, danza urbana y taekwondo, generando espacios recreativos y de aprendizaje pensados para que los niños disfruten, se diviertan y desarrollen nuevas habilidades.

Para los adultos, adelantó que se brindarán clases de funcional, zumba y step, “ideales para quienes deseen mantenerse activos y cuidar su salud”. Asimismo, el profesor de informática dictará un taller corto de verano en la sala equipada del espacio, brindando herramientas digitales útiles para la vida diaria.

Nota audiovisual: https://youtu.be/SMK8NPjswaQ