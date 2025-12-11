Noticias de Jujuy

Convenio para la carrera de Medicina en Jujuy

Jujuy
Tras dos años de intenso trabajo conjunto, la Agencia Provincial para la Implementación de la Carrera de Medicina y Formación Continua de Recursos Humanos en Salud y el Colegio Técnico Marista “Ingeniero Herminio Arrieta”, rubricaron el convenio definitivo sobre los acuerdos necesarios para el funcionamiento de la Carrera de Medicina en las instalaciones de dicha institución educativa.

De esta manera, el Gobierno de la Provincia sigue trabajando con el objetivo de lograr que los jóvenes de Jujuy y de la región tengan más oportunidades de formación, lo que representa una clara reafirmación de la vocación y decisión de continuar la construcción de presente y futuro.

