COPROTUR trabaja en el potencial turístico de la Región Valles

En la ciudad de El Carmen se llevó adelante una reunión del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR) enfocada en la Región Valles, con la participación de todos los municipios que la componen. El encuentro fue liderado por el Ministerio de Cultura y Turismo y contó con la presencia del Intendente de San Antonio como anfitrión.

Durante la reunión se abordaron distintos temas relacionados con el desarrollo turístico de la región. Al respecto, el Secretario de Turismo de Jujuy, Diego Valdecantos, señaló que «ha sido un año muy bueno para la región, donde se han realizado muchísimas actividades, no solo festivales y encuentros culturales, sino también encuentros deportivos, que han desarrollado y fomentado muchísimo el turismo aquí en la región de los Valles».

Un eje importante de trabajo ha sido la ruta de los vinos. Valdecantos destacó que «es muy importante el trabajo que se viene desarrollando y que mueve la economía de la ruta de los vinos, en la cual los Valles específicamente tienen su ruta del vino». En ese sentido, explicó que «se ha trabajado fuertemente con los municipios para poder seguir desarrollándola y de esa manera seguir recibiendo turistas que les gusta mucho lo que tiene que ver con turismo del vino, gastronomía y salud».

Durante la reunión se validó el Plan Estratégico de Turismo, se analizó el sistema de scoring de cada comuna participante y se identificaron las necesidades de inversión prioritarias. Además, Monterrico recibió la distinción de Municipio Turístico, mientras que los demás municipios revalidaron esa categoría.

El COPROTUR permite el intercambio entre los actores del turismo para trabajar en conjunto en distintas tácticas de fomento, continuando este año con reuniones en las demás regiones provinciales.