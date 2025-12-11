Cultura. Cultura en 7 días, agenda provincial del 11 al 17 de diciembre

La provincia continúa vibrante en esta penúltima semana de diciembre con una confluencia de ferias artesanales, encuentros de tango, festivales de música, teatro y danza. San Salvador despliega su oferta cultural diversa en plazas, centros y espacios públicos, mientras localidades como San Antonio, Palpalá, La Almona y otras regiones celebran con sus propias festividades. Una programación que mezcla lo comercial con lo artístico, donde la creación local y las celebraciones comunitarias trazan el ritmo de estos días previos a la Navidad.

Jueves 11 de diciembre

En San Antonio, la Casa de la Cultura abrirá sus puertas con la Expo Navideña de productores locales, presentando venta y exposiciones de productos navideños de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas, invitando a la comunidad a descubrir las creaciones artesanales de la zona.

San Salvador de Jujuy concentrará la mayor actividad cultural con múltiples propuestas simultáneas. La 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy abrirá en Plaza España (Independencia entre Gorriti y Sarmiento) de 10:00 a 21:00 horas, reuniendo artesanos de toda la provincia. El Salón Pachamama del Cabildo de Jujuy continuará exhibiendo la muestra colectiva «Visiones de Jujuy» hasta el 19 de diciembre.

Para los amantes del tango, el Centro Cultural C.A.J.A. (Alvear 534) ofrecerá un Encuentro por el Día Nacional del Tango con una clase abierta al público con la presencia de los campeones nacionales, de 19:00 a 22:00 horas. Simultáneamente, el Centro Cultural y Casa Museo Macedonio Graz (Lamadrid esq. Güemes) desplegará la Feria de Editoriales con presentaciones de libros, conversatorios, talleres y debates de 9:00 a 20:30 horas, y a las 20:30 presentará el Ciclo de Música «Macedonio Jazz» con la participación de Pequeña Jazz Band, Perfect Pair y Dancing Four.

Por la noche, los jueves de guitarreada continuarán en Independencia 553 a las 22:00 horas con las actuaciones de Efra Samudio, La Bruja, Ramón Córdoba y Juan Simón. En Palpalá, el Pentágono Bar (Av. Catalano 11) presentará a las 21:00 horas un show en vivo de Bruno Arias y Rodrigo Costas.

Viernes 12 de diciembre

San Antonio continuará su Expo Navideña de productores locales en la Casa de la Cultura de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 horas, permitiendo nuevamente que vecinos y visitantes disfruten de los productos artesanales de la zona.

En San Salvador, la Feria de Editoriales seguirá presentando sus actividades en el Centro Cultural y Casa Museo Macedonio Graz (Lamadrid esq. Güemes) de 9:00 a 20:30 horas. La 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy continuará en Plaza España de 10:00 a 21:00 horas con la participación de artesanos de toda la provincia.

La tarde ofrecerá múltiples opciones artísticas: el Cine Select (Alvear 665) proyectará la fusión musical «Copla Flow, la música nos une» a las 18:00 horas con Íntegro, Loko Franco, Coplera urbana e invitada Elsa Tapia. En paralelo, el Centro Cultural C.A.J.A. (Alvear 534) continuará el Encuentro por el Día Nacional del Tango de 18:00 a 22:00 horas con tu primera clase con los campeones, enfocada en Tango Salón y lo valioso de lo simple, seguida de una segunda clase en la competencia.

Por la noche, el Centro Cultural Macedonio Graz presentará el show musical «Mujeres en Escena» a las 20:00 horas con las actuaciones de Pato Warmi, Fati Sosa, Mayra Quipildor y Jesy Carrasco, actividad libre y gratuita. El Espacio Güemes (759) ofrecerá la presentación de «Nico Galleguillo» a las 21:00 horas con Mati Leites, Fede Arteaga, baile y karaoke. El Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190) presentará «La Fiera» de Mariano Tenconi Blanco a las 21:30 horas. La Peña El Encuentro (San Martín 647) cerrará la noche con una Noche de desahogo solo para mujeres a las 22:00 horas contando con las actuaciones de Kadbury, Gastón Villagra y Nasa Morel.

Sábado 13 de diciembre

San Salvador despliega una jornada intensiva de actividades. La Feria de Editoriales en el Centro Cultural y Casa Museo Macedonio Graz funcionará de 9:00 a 20:30 horas con presentaciones de libros, conversatorios, talleres y debates. La 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy ampliará su horario en Plaza España de 10:00 a 22:00 horas, reuniendo nuevamente a artesanos de toda la provincia.

El Encuentro por el Día Nacional del Tango continúa su programación especial en el Centro Cultural C.A.J.A. (Alvear 534) de 15:00 a 19:00 horas con la tercera clase dedicada a Milonga y la cuarta clase dedicada a Vals. Por la noche, el Centro Cultural Manuel Belgrano albergará el Festival de la Cerveza Artesanal y la Pizza Jujeña 2025 de 19:00 a 04:00 horas, ofreciendo variedad de pizzas artesanales y actuaciones de bandas de rock locales.

Los Ciclos Musicales en Casa de Gobierno presentarán una Especial Navidad en Plaza España (Independencia entre Sarmiento y Gorriti) de 19:00 a 23:00 horas con las actuaciones de Juventud Prolongada, Carla Celeste, Jujeños y Toni Izquierdo. El Centro Cultural Héctor Tizón (Hipólito Yrigoyen 1302) presentará a las 20:00 horas a Jose Luis Pardo desde Madrid junto a Fairlane Rockets de Salta. El Espacio Güemes (759) continuará ofreciendo «Nico Galleguillo» a las 21:00 horas con invitados como Mati Leites y Fede Arteaga, más baile y karaoke.

El Encuentro por el Día Nacional del Tango culminará con una Milonga con exhibición de los campeones en el Colegio Nacional Nº1 Teodoro Sánchez de Bustamante de 21:30 a 03:00 horas, con cantina y bebidas disponibles y entrada anticipada. La Peña El Encuentro (San Martín 647) ofrecerá a las 22:00 horas música en vivo de Bruno Arias con comida regional y sorpresas. El Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190) presentará «Cantoras» a las 22:30 horas, espectáculo especial por los «10 años» con Noelia Gareca y Caro Escobar.

En La Almona se celebrará la Fiesta Patronal en honor a la Virgen de Santa Lucía a las 12:00 horas en el Centro Gaucho Virgen de Santa Lucía. En San Antonio, la 48ª Edición del Festival del Quesillo y el Folclore en el Complejo Cultural y Deportivo a las 20:00 horas contará con las actuaciones de Los Tekis, Santiago Cueto, Coroico, Angelo Aranda, Los de San Antonio, Cele Rodríguez y Rafa Verón.

Domingo 14 de diciembre

San Salvador continuará con la 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy en Plaza España de 10:00 a 22:00 horas. Un Festival Feria Autogestiva se realizará en Paraiso Club (Florida 23, barrio San Martín) a las 17:00 horas con las actuaciones de Alika, Bruno Arias y La Yugular, ofreciendo una alternativa de arte y entretenimiento para toda la comunidad.

Se celebrará el 4º Aniversario de La Peña de los Amigos en Mejías esquina San Luis con música y baile a cargo de la Orquesta Kaluqueña, Willy Campero y Gastón y Santa Fé de La Barra, con acceso libre para mujeres hasta las 18:00 horas. Los Ciclos Musicales en Casa de Gobierno presentarán una edición especial Navidad dedicada al Tango 360º en Plaza España (Independencia entre Sarmiento y Gorriti) de 18:30 a 22:30 horas con las presentaciones de Daniel Vedia, Elena Mattos y Coroico. El Teatro El Pasillo (José de la Iglesia 1190) ofrecerá a las 21:00 horas «Seba Mealla – El año en canciones», una propuesta musical especial para cerrar el año.

En Yala, la Feria Artesanal (Ruta Nª9 km 17) presentará a las 17:00 horas la propuesta «Siempre Jóvenes» con DJ y música en vivo, actividad libre y gratuita para disfrutar en familia.

Lunes 15 de diciembre

San Salvador mantendrá abierta la 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy en Plaza España de 10:00 a 21:00 horas, continuando con la promoción de artesanías locales. En Libertador General San Martín, la Plaza Central será escenario del Paseo Artesanal Navideño de 17:00 a 22:00 horas, brindando a la comunidad la oportunidad de adquirir productos artesanales de la zona.

Martes 16 de diciembre

San Salvador continuará con la 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy en Plaza España de 10:00 a 21:00 horas. En Libertador General San Martín, el Paseo Artesanal Navideño seguirá abierto en la Plaza Central de 17:00 a 22:00 horas, manteniendo la oferta artesanal para la comunidad.

Miércoles 17 de diciembre

San Salvador cierra la semana con la 6ª Feria de fin de año del Mercado Artesanal de Jujuy en Plaza España de 10:00 a 21:00 horas, marcando el cierre de esta extensa propuesta artesanal. En Libertador General San Martín, el Paseo Artesanal Navideño continuará en la Plaza Central de 17:00 a 22:00 horas, permitiendo que vecinos y visitantes disfruten de las últimas oportunidades de compra artesanal de la semana.

La semana del 11 al 17 demuestra cómo la provincia aprovecha los últimos días de diciembre para celebrar la creatividad, la gastronomía y la música en sus diversos formatos. Desde las grandes ferias artesanales que dominan San Salvador hasta los festivales locales que caracterizan a cada localidad, la programación teje una red de encuentros donde tradición, arte contemporáneo y vida comunitaria convergen en las vísperas navideñas.