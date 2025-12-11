El libro: «Niñas Sirvientas. Una práctica habitual en la provincia de Jujuy” es de Interés Cultural

El Presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, distinguió la obra de la autora jujeña, Miriam Andrea Morales, mediante la Minuta de Declaración N° 166, que pone en valor el trabajo de campo realizado en Jujuy, visibilizando esta “práctica habitual” que aún hoy perdura.

En este contexto, Gastón Millón sostuvo: “Estamos acompañando la presentación del libro “Niñas Sirvientas” de la escritora jujeña Miriam Morales, una práctica habitual, prácticamente ya desapareció, pero sigue existiendo, y que muestra una problemática bastante compleja y en muchos tiempos escondida. Por suerte esta fue una investigación muy seria, una recopilación importante sobre todo de testimonios, lo cual le da muchísima evidencia, sobre todo científica, para que las nuevas generaciones tengan conocimiento de estas cosas. Hay cosas que pasaban y que eran habituales y, afortunadamente, de a poco fueron desapareciendo”.

Asimismo, el edil radical invitó a todos los interesados a “descargar la obra de manera gratuita a través de la página de la UNJU, hay un código QR para la descarga”, o bien a través de: https://investigacion.fhycs.unju.edu.ar/repositorio-tesis/items/show/320 Mientras que de manera física se deberá enviar un mensaje a las redes sociales de la autora.

“Es fundamental conocer nuestro pasado, como fanático del tema historia, entendemos que esto es parte de la historia, más allá de lo que se puede juzgar como bueno o malo, que creo hay muy poca discusión al respecto. Solamente conociendo la historia podemos evitar repetir errores”, cerró Millón.

El libro «Niñas Sirvientas. Una práctica habitual en la provincia de Jujuy. Vida cotidiana y configuración de subjetividad» fue editado por Tiraxi Ediciones, con el acompañamiento del Colegio de Graduados en Antropología de Jujuy y la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.

La obra constituye un valioso aporte para la comprensión de una práctica social históricamente invisibilizada, al abordar la experiencia de mujeres que en su niñez fueron entregadas a otras familias para realizar trabajo doméstico en condiciones de servidumbre. Reuniendo voces, a través de una investigación rigurosa y sensible, que se plasma en una lectura crítica que articula clase, género y etnia, contribuyendo a la construcción de memoria colectiva y a la reflexión social sobre las desigualdades persistentes.

Por su parte, la Psicóloga Social, Miriam Morales, declaró: “Este libro -que acaba de salir de la imprenta- es producto de investigación de mi Tesis de Maestría en Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán. Luego la convertí en libro; considero que es un tema muy silenciado, muy naturalizado que es la existencia de trabajo infantil en condiciones de servidumbre, ese transitar de niñas trabajando todo el día, también deja marcas en la subjetividad, por eso el nombre del libro”.

Y continuó, “creo que es muy importante esta declaración de interés por parte del Concejo Deliberante, porque es darle importancia a una realidad, a las voces de estas mujeres, mujeres con las que trabajamos todos los días en los distintos talleres, mujeres que también son profesionales, algunas hoy en día, que forman parte de nuestro Jujuy y que es importante para sanar heridas, poderlo poner en palabras, es un poco la misión del libro. Estoy muy feliz de que se esté hablando de este tema, muy feliz del acompañamiento porque ha despertado interés, en la Red Contra la Violencia de Género de Alto Comedero, también están participando esta actividad junto con mis compañeras y compañeros del CPV 18 Hectáreas Combate, entre otras personas que llegaron a la presentación”, finalizó.