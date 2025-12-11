Gastón Millón participó de la entrega de escrituras “Mi Lote en Regla”

El Vicepresidente, a cargo de presidencia, Gastón Millón, participó esta mañana del acto de entrega de 55 escrituras del programa “Mi Lote en Regla”, que organizó la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat, en el Salón Manuel Belgrano del Cabildo de Jujuy.

Los beneficiarios que recibieron sus escrituras son de diferentes localidades de la provincia, familias de Perico, Puesto Viejo, El Carmen, Aguas Calientes, Pampa Blanca y San Salvador, fueron las favorecidas en recibir esta documentación tan importante, ya que la escritura garantiza la titularidad para toda la vida.

Al respecto, Gastón Millón manifestó: “Participé del acto de entrega de escrituras para familias de varias localidades de la provincia, fuimos invitados por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat. Es primordial y muy importante este tipo de actos, porque no solo es la posibilidad de tener un lote, sino que es la entrega de escrituras y ver todo el trabajo que se está haciendo”.

En referencia al acto, Millón destacó: “Recién hablaban del trabajo y las planificaciones que tienen para el año que viene, y es fundamental una política pública sustentable que desde hace bastantes años viene trayendo el Gobierno de la provincia; y nosotros, desde el Concejo Deliberante, vamos a estar apoyando estas iniciativas”.

Sobre la emoción de las familias al recibir sus escrituras, remarcó: “Debe ser emocionante, me imagino que están muchos años atrás de esto y que finalmente haya una entrega, como en este caso de escrituras, de una promesa cumplida, genera esa sensación de que las cosas se están haciendo bien”.

Durante el acto, el Ministro de Infraestructura, Carlos Stanic expresó: “Entregar estas escrituras dentro de la gestión pública es lo más lindo que hay, ahora que nos acercamos a las fiestas, que mejor regalo de navidad para estas familias que recibieron sus propias escrituras”. Y continuó: “El esfuerzo y el trabajo que se hace desde la Secretaría de Ordenamiento es un trabajo arduo, un trabajo importante que lleva tiempo, ya llevamos más de 200 escrituras que venimos entregando en el año”, finalizó.