Los centros y espacios culturales con variadas propuestas para la semana

Los principales espacios culturales de la capital jujeña despliegan una programación variada e intensiva que incluye desde talleres especializados hasta exposiciones artísticas, eventos musicales y encuentros creativos.

Entre seminarios de producción, muestras pictóricas, ediciones especiales de tango y ferias de editoriales independientes, las propuestas abarcan todas las expresiones artísticas y están abiertas a la comunidad.

Centro Cultural Culturarte

Desde el 7 de noviembre hasta el 12 de diciembre permanece abierta la muestra temporal «Topografías» del arquitecto Juan Boscariol, con curaduría del Arquitecto Sergio Zago. Se trata de una actividad libre y gratuita que puede visitarse de 8:00 a 20:00 horas. Para conocer más sobre la muestra, es posible solicitar visitas guiadas para grupos y escuelas a través del correo [email protected].

El viernes 12 de diciembre llegará el Taller de Fieltro Agujado a cargo de Florencia Cari, de 16:00 a 18:30 horas. Se trata de una actividad arancelada; para inscribirse pueden contactar al 388 4171-431.

Ese mismo viernes 12, a las 19:30 horas, se inaugurará la muestra temporaria «Caminantes y Caravaneros de la Montaña» del artista Juan Carlos Entrocassi, con entrada libre y gratuita.

Centro Cultural Culturarte se ubica en San Martín esquina Sarmiento, San Salvador de Jujuy. Para más información: [email protected] o Tel. fijo 388-4310157.

Centro Cultural y Museo Casa Macedonio Graz

Durante todos los lunes a viernes del mes de diciembre, el museo de Lamadrid esquina Güemes ofrece visitas guiadas para conocer a Macedonio Graz. Esta actividad es libre y gratuita, disponible de 9:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas.

Desde el 6 de diciembre hasta el 2 de enero permanecerá abierta la muestra temporal de dibujo «Otras Series» del artista Marcos Osacar, con acceso libre y gratuito en los mismos horarios de visita.

El jueves 11 de diciembre, de 15:00 a 18:00 horas, se dictará el taller de alfarería «Tesoros en Manos de Barro» a cargo de la profesora Flora Párraga. Se trata de una actividad arancelada; para más información, contactar al 3884888145.

Ese mismo jueves 11, a las 20:30 horas, se llevará a cabo el Ciclo de Música «Macedonio Jazz», un espectáculo en vivo con la participación de «Pequeña Jazz Band», «Perfect Pair» y «Dancing Four». Esta es una actividad libre y gratuita.

También el jueves 11 se realiza el Festival Intergaláctico de Escritores y Feria de Editoriales Independientes, a cargo de Lola Oliveras y Laura Fernández. El evento es libre y gratuito, de 16:00 a 20:30 horas. Para más información, contactar al 388404197.

El viernes 12 de diciembre continuará el Festival Intergaláctico de Escritores de 16:00 a 20:30 horas. Ese mismo viernes, a las 21:00 horas, se presentará el show musical «Mujeres en Escena», en el que actúan Fátima Sosa, Pato Warmi, Jesica Carrasco y Mayra Quipildor. Esta es una actividad libre y gratuita.

El sábado 13 de diciembre, nuevamente de 16:00 a 20:30 horas, se continuará con la tercera jornada del Festival Intergaláctico de Escritores y Feria de Editoriales Independientes.

El lunes 15 de diciembre se dictará el taller «Sagrada Familia» a cargo de Sonia Núñez, de 16:00 a 18:30 horas. Para más información, contactar al 3885073000.

Casa Macedonio Graz se ubica en Lamadrid esquina Güemes, San Salvador de Jujuy. Para solicitudes y visitas guiadas: [email protected].

C.A.J.A. – Centro de Arte Joven Andino

Desde el 9 hasta el 31 de diciembre de 2025, el centro exhibe la muestra temporal fotográfica «Maestros y Discípulos – 2025», con acceso libre y gratuito, disponible de 8:00 a 20:00 horas.

El jueves 11 de diciembre se inicia la celebración del Día Nacional del Tango con una clase de tango abierta a cargo de los Campeones Mundiales de Tango Sénior, actividad gratuita que comienza a las 11:30 horas. Luego, de 19:00 a 22:00 horas, continuará la práctica de tango y milonga con los mismos instructores, con arancel. Ambas actividades están organizadas por Pacha y Tango.

El viernes 12 de diciembre prosigue la edición del Día Nacional del Tango con una clase de tango a cargo de los Campeones Mundiales de Tango Sénior, de 18:00 a 21:00 horas. Esta actividad es arancelada y organiza Pacha y Tango.

El sábado 13 de diciembre, de 15:00 a 19:30 horas, cierra la programación de tango con otra clase a cargo de los Campeones Mundiales de Tango Sénior, actividad arancelada organizada por Pacha y Tango.

C.A.J.A. se ubica en Alvear 534, San Salvador de Jujuy. Para mayor información: [email protected] o Tel. +54 388 4249304.

Casa de las Letras

Hasta el viernes 19 de diciembre permanecerá abierta la muestra de artes visuales «Catarsis, un viaje a lo interno», conformada por trabajos de alumnos del IES 4. La actividad es gratuita y puede visitarse de 8:00 a 21:00 horas en planta alta.

El jueves 11 de diciembre se desarrollarán dos actividades. Por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, se dictará el Taller de Quechua a cargo de Kusi Killa, con arrancel. Por la noche, de 18:00 a 20:00 horas, se desarrollará el taller «El Sabor de Leer» a cargo de Matilde Almada, actividad gratuita.

El viernes 12 de diciembre, de 18:30 a 20:30 horas, volverá a dictarse el taller «Ancestras – Taller de Bordado en Fieltro» a cargo de Rosana Elizabeth Ruiz. Actividad arancelada; para informes: 3885906895.

El lunes 15 de diciembre, nuevamente de 18:30 a 20:30 horas, habrá una nueva sesión del taller «Ancestras – Taller de Bordado en Fieltro» con Rosana Elizabeth Ruiz. Actividad arancelada.

El martes 16 de diciembre, de 18:00 a 20:00 horas, se dictará el taller «La Copla, Tonadas Carnavaleras» a cargo de Elsa Tapia, actividad arancelada.

Casa de las Letras está ubicada en Belgrano 1327, San Salvador de Jujuy, CP 4600. Tel.: +54 388 4221202. Facebook: Casa de las Letras (www.facebook.com/casadelasletrasjujuy).

Sala de Exposiciones Casa Silvetti

Desde el 14 de noviembre hasta el 19 de diciembre se exhibe la muestra «Evanescencia» del artista Jorge Jamarlli, con entrada libre y gratuita. La sala abre a las 19:30 horas.

Sala de Exposiciones Casa Silvetti se ubica en Canónigo Gorriti 295, CP 4600, San Salvador de Jujuy. Tel.: 0388 422-1325.

La diversidad y cantidad de propuestas en los espacios culturales de la capital confirma que diciembre es un mes intenso para la creación, la educación artística y el encuentro cultural en Jujuy, con programación que abarca desde las artes visuales hasta la música, la literatura y las prácticas tradicionales.