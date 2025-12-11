Municipio lanza concurso de ideas para revalorizar el Puente Lavalle

El Intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto al Colegio de Profesionales de la Arquitectura de Jujuy, encabezó el lanzamiento del “Concurso Provincial de Ideas Arco/Pórtico de Puente Lavalle”, una iniciativa que busca generar propuestas innovadoras para revalorizar este punto histórico de la ciudad y proyectar un nuevo hito urbano.

El concurso tiene como propósito obtener ideas que sirvan de base para la elaboración de futuros proyectos arquitectónicos, promoviendo nuevos usos, morfologías y criterios de sustentabilidad, en consonancia con el código urbano vigente y con el resguardo del patrimonio cultural, material e inmaterial. Podrán participar todos los arquitectos de la provincia habilitados por el Colegio, conforme a las Bases del Concurso.

Durante la presentación, el intendente Jorge destacó la importancia de trabajar conjuntamente con instituciones profesionales para el desarrollo urbano de la ciudad, “muchas gracias querida Elena por la institución del Colegio de Arquitectos, que siempre está presente en las cuestiones de la ciudad, de la provincia, en los grandes temas que tienen que ver con el urbanismo. Y la mecánica de concurso es la que siempre nos permite abrir objetivos que tienen que ver con actualizar, modernizar, poner en valor sitios que merecen la atención de las autoridades circunstanciales y las responsabilidades que tenemos como municipio”, expresó.

En esa línea, el intendente recordó experiencias previas exitosas, “algo así pasó con el Xibi Xibi, por eso el reconocimiento que tenemos a nivel nacional, fundamentalmente por este ejercicio para resolver problemas urbanos. También estamos terminando una propuesta similar de un concurso que hicimos, que es la Glorieta de la Plaza Belgrano, que está próxima a inaugurarse, está quedando fantásticamente bien, con conceptos de incorporar servicios”.

Jorge también subrayó la profunda carga simbólica del Puente Lavalle y recordó el antiguo cartel que lo cruzaba en décadas pasadas, “Elena hizo toda una investigación acerca de estos 100 años que tiene el puente, que todavía tiene una vitalidad y una urbanidad muy especial, por lo cual esto va a significar toda una cuestión de regenerar un símbolo que alguna vez preexistió en la década del 60, pero con una idea mucho más publicitaria que urbana, con la existencia de un gran cartel, la propaganda de un refresco muy importante, pero que significaba sentirse bienvenidos a una ciudad amigable, acogedora”.

Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesionales de la Arquitectura, Elena Bardi, celebró esta articulación institucional para potenciar la creatividad y el patrimonio urbano, “es muy auspicioso poder trabajar de manera mancomunada y abrir a la matrícula esta idea que surge desde la intendencia en el marco del cumpleaños número 100 del Puente Lavalle, de poner en valor y resignificar este espacio urbano único en la ciudad por todo el carácter que viene dado, no solo por la circulación sino como espacio cultural de paso”, destacó.

Asimismo, remarcó la importancia de la participación plural y del carácter abierto del certamen, “está todo el equipo de la Municipalidad que trabajó en este proyecto, esta convocatoria, que surge del intendente Jorge, y legitima con la participación plural de ideas, que va mucho más allá que un pórtico o un puente; puede ser desde una propuesta artística, urbana, etc. justamente para eso es el concurso, para tener una gama de propuestas y desde ahí poder elegir y seleccionar la mejor”.

Las bases y condiciones están disponibles próximamente a través del Colegio de Arquitectos.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zb695ylD9QE