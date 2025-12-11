Sabores . Jujuy potencia su turismo gastronómico

Con la participación de la reconocida chef Narda Lepes, el Gobierno de la Provincia busca fortalecer el desarrollo sostenible de las cuatro regiones a través de su potencial gastronómico.

En el Salón Blanco, el gobernador Carlos Sadir mantuvo un encuentro con los equipos de trabajo del programa “Sabores con Identidad” para afianzar los lineamientos estratégicos.

Durante la reunión, el mandatario agradeció en primer lugar la visita de la chef con reconocimiento nacional e internacional Narda Lepes, por sumarse a la experiencia.

También destacó el aporte de los miembros del Centro Federal de Inversiones y de la Universidad Nacional de Jujuy por contribuir al desarrollo económico sostenible de cada región.

Sadir enfatizó que “Jujuy cuenta con diferencial entre sus circuitos gastronómicos turísticos lo que permite posicionar cada región con su identidad cultural”.

A su vez reafirmó que la política de Estado en materia de turismo, “es seguir impulsando la gastronomía local mediante la participación de los distintos actores locales que conforman la economía social”.

En tanto, Lepes expresó que “buscamos emprendimientos que usen productos locales y poder ayudarlos a formalizarlos para que accedan a créditos y mejoras edilicias”.

En cuanto a los objetivos del proyecto, indicó que la intención es “crear una herramienta para turistas que facilite el acceso a la gastronomía de la provincia, asegurando una buena experiencia culinaria”.

“Se pretende dejar una metodología escrita para que equipos de turismo, cultura, y producción continúen expandiendo esta guía de experiencias gastronómicas. Formar grupos por circuitos y que el turista tenga un recuerdo fantástico de la comida de Jujuy”, finalizó.

Por su parte, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, dijo que “Sabores con Identidad” es un programa federal que está financiado por el CFI, siendo Jujuy la primera provincia que adhiere al proyecto.

“La gastronomía jujeña viene creciendo muchísimo, hoy somos el centro del norte argentino, y la idea es articular con todos los cocineros y armar nuevos circuitos gastronómicos para potenciar el turismo, la producción y tener una cadena de valor mediante nuestros sabores”, agregó.

Sostuvo que con la participación de Narda Lepes y la ingeniera Magda Choquevilca de la UNJu, la idea es “trabajar en uno de los pilares importantes como la gastronomía para seguir visibilizando Jujuy como destino turístico, mejorar la calidad y la oferta a través de capacitaciones”.

“La gastronomía es la máxima expresión de la cultura de un pueblo, la gente se reúne alrededor de la comida. Además, no podrá ser reemplazada por la inteligencia artificial, porque tiene que ver con el servicio y la presencialidad de disfrutar un producto”, concluyó.

También participaron del encuentro, el representante por Jujuy del Consejo Federal de Inversiones, Marcelo Abraham, junto a miembros de su equipo de trabajo; el secretario de Turismo, Diego Valdecantos, y funcionarias de dicha cartera.