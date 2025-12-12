Trabajo en territorio. Plan Provincial 2026-2028: última reunión del Consejo Asesor Ad Honorem del Consejo Provincial de Mujeres

Se llevó a cabo la última reunión del Consejo Asesor Ad Honorem para la construcción del Plan Provincial 2026-2028 para la Prevención de la Violencia de Género.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó a cabo la última reunión del año del Consejo Asesor Ad Honorem donde participaron todos los integrantes donde se presentaron los avances territoriales de todas las reuniones de Mesas Interinstitucionales y Mesas Locales.

La idea es que la Provincia de Jujuy pueda tener una política pública fortalecida que dé continuidad a la declaración de la emergencia en materia de violencia de género que es la conocida Ley Iara que establece medidas para proteger a mujeres en situación de violencia y fortalecer puntos centrales para el abordaje y la prevención de la violencia por motivos de género.

El encuentro encabezado por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, permitió consolidar el trabajo en conjunto para avanzar hacia una provincia libre de violencia, con la participación de más de 400 actores de todas las regiones de la provincia que se involucraron en el cumplimiento de este plan conforme a la Ley Iara.

Se realizó la presentación de los avances y hallazgos del Proceso Participativo del Plan Provincial como fue aprobado en la reunión anterior. Se desarrollaron las reuniones locales en las cuatro regiones de la Provincia a partir de la aprobación del Consejo Asesor en el último encuentro en el mes de Julio.

En el transcurso del proceso territorial se hicieron consultas a más de 23 actores sociales, se concretaron más de 100 encuestas en la ciudadanía y también a 23 Áreas de Género. La obtención de estos datos interproceso se logró gracias a la participación activa de la gente, cuyos hallazgos van a nutrir los cuatro ejes que se están analizando para la construcción del Plan Provincial 2026-2028 para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.

Los ejes son: de Prevención, de Asistencia, de Autonomía y un eje transversal que tiene que ver con el fortalecimiento institucional.

La Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro agradeció a todas las personas integrantes del Consejo Asesor Ad Honorem por la colaboración en todo el proceso consultivo ya que todas las instituciones que conforman el Consejo Asesor, también colaboraron en la convocatoria de cada una de las Mesas Interinstitucionales y brindaron aportes muy valiosos para tener la primera etapa concluída del Plan.

Es de destacar que en estos momentos se avanza en la última etapa de la sistematización para que el documento final pueda presentarse en el mes de Marzo del año 2026.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se asegura que cada voz este representada ya que se construyeron redes de trabajo y acompañamiento continuo junto a áreas municipales de género, organizaciones sociales, instituciones provinciales, sindicatos y organismos internacionales.

Participaron de la reunión el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación Franco Dorado; el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género; la Coordinadora de los Centros de Atención Integral a Mujeres en Situación de Violencia de Género, Gabriela Salinas; la Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas, Paola Villagra y la Coordinaodra de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.

También fueron parte del encuentro Majdalani Carla María Alejandra y Lisa Solmirano de ONU Mujeres; por parte del Ministerio de Salud la Dra. Claudia Castro; la referente de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Cintia Noemí Burgos; la Directora de Acompañamiento Integral Educativo, Lic. Julieta Squicciarini. Por la Municipalidad de Maimará, Gabriela Méndez. Por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, Carolina Ubeid, Por el gremio de APUAP, Andrea Batalla, Mónica Cunchila.

Además representantes de UPCN; MPA, (Ministerio Públicó de la Acusación); Ministerio de Seguridad; Desarrollo Humano; Salud; Poder Judicial; Por “Madres y Padres del Dolor”; ANDHES y de la Asocación Civil “Para Servir a Jujuy”.