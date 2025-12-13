El Programa Municipal de Promotores Ambientales cerró el ciclo 2025 con 110 nuevos agentes comunitarios

En el marco de la Expo Ciudadana, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy entregó certificados a vecinos y vecinas que se formaron durante el año en el Programa Municipal de Promotores Ambientales, una iniciativa que fortalece el cuidado del ambiente en los barrios y, al mismo tiempo, brinda la posibilidad de saldar tasas municipales a través de acciones comunitarias concretas.

En el Multiespacio Gral. Arias se realizó el cierre del ciclo 2025 del Programa Municipal de Promotores Ambientales, con la entrega de certificados a 110 vecinos y vecinas que completaron la capacitación anual orientada al cuidado del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida en los barrios de la ciudad.

Durante el año, los participantes recibieron formación en diversas temáticas ambientales que luego aplican en sus comunidades, llevando adelante acciones concretas que, además, les permiten regularizar deudas con el municipio, reforzando el carácter social y participativo del programa.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, expresó su satisfacción por el alcance logrado en esta edición, “es una gran cantidad de personas participando. Cuando comenzó el programa no esperábamos este nivel de respuesta. Desde sus inicios ya son más de 400 los vecinos capacitados. El cuidado del ambiente es fundamental, comenzando por la concientización, y hoy tenemos promotores distribuidos en toda la ciudad, lo que demuestra tanto el éxito del programa como el compromiso creciente de la comunidad”.

Por su parte, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó el trabajo articulado entre vecinos, centros vecinales y el Municipio para concretar el cierre del ciclo, “con 110 personas capacitadas de los cinco distritos, logramos cubrir toda la ciudad con referentes preparados en cuestiones ambientales que colaboran activamente con el Municipio. Por eso, en 2026 vamos a continuar fortaleciendo este programa, ya que los promotores se convierten en nuestros ojos en el territorio y realizan múltiples acciones en sus barrios”.

Asimismo, Díaz detalló que durante el 2025 los participantes se capacitaron en energías renovables, separación de residuos en origen y tareas de concientización ambiental. “Luego impulsaron campañas de recolección de aceites usados, plásticos y neumáticos, prácticas de compostaje y la construcción de hoteles de insectos, una iniciativa que tuvo una gran repercusión entre los vecinos”, señaló.

A su turno, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, subrayó la importancia de la formación como herramienta de multiplicación del conocimiento, “estamos muy contentos por la participación de los vecinos, que ahora cuentan con herramientas para cuidar el ambiente desde distintos enfoques y transmitir esos saberes a sus familias y comunidades. Hoy superamos las 400 personas capacitadas, lo que habla del crecimiento sostenido del programa”.

Finalmente, la responsable del Departamento de Promoción Ambiental, Verónica Tognola, explicó que la capacitación comenzó en marzo con la separación de residuos inorgánicos en origen, continuó con compostaje domiciliario y contenidos sobre biodiversidad. “Los conocimientos se abordan primero desde lo teórico y luego desde la práctica, para que puedan aplicarlos tanto en sus hogares como en sus barrios”, concluyó.

