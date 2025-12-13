Noticias de Jujuy

Trabajo interinstitucional. Foro de diálogo sobre Comunicación y Derechos Humanos: participó el Consejo Provincial de Mujeres

Jujuy
Foro de diálogo sobre Comunicación y Derechos Humanos: participó el Consejo Provincial de Mujeres

Se desarrolló una jornada sobre los Derechos Humanos y los diferentes desafíos en la Comunicación con estrategias desde una perspectiva integral

El equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó del Foro de Diálogo y los diferentes desafíos en la Comunicación, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos y la Dirección Provincial de Derechos Humanos.

En la oportunidad se abordaron temáticas vinculadas a los Derechos Humanos y las diferentes formas de comunicación, teniendo en cuenta que la formación de las y los profesionales y trabajadores de las comunicaciones resulta clave para consolidar una cultura de respeto y paz; promoviendo el intercambio de saberes, experiencias y estrategias desde una perspectiva integral e interdisciplinaria.

Participaron el Director Provincial de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado del Consejo Provincial de Mujeres y la Directora de Prensa y Comunicación de la Secretaría de Desarrollo Humano, Naanim Cases.

También podría interesarte
Jujuy

Prevención de la violencia de género. Maimará: trabajo conjunto para una chaya de…

Jujuy

El Programa Municipal de Promotores Ambientales cerró el ciclo 2025 con 110 nuevos…

Jujuy

Zoonosis continúa con operativos de vacunación y castración en distintos barrios de…

Jujuy

Más de 120 vecinos cerraron el año con capacitaciones en el CPV 12 de Octubre

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.