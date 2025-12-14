Positivo balance en el cierre de Yungueritos

Con la entrega de certificados y una emotiva ceremonia de cierre, el programa municipal Club Ambiental Yungueritos concluyó su Ciclo 2025, consolidándose como un espacio de aprendizaje, conciencia ecológica y participación para niños y niñas, y proyectándose hacia nuevas propuestas en 2026 y actividades especiales durante las vacaciones de verano.

Con un positivo balance por haber superado las expectativas, culminó el Ciclo 2025 del programa municipal Club Ambiental, que espera su próximo relanzamiento en marzo del 2026 y una propuesta intermedia para estas vacaciones.

Al respecto, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, expresó los correspondientes agradecimientos, “a los padres que han tenido la constancia de traerlos y de participar con sus hijos e hijas de algunas de las actividades; a la agencia de Ciencia y Tecnología que estuvo colaborando, al área de Cambio Climático y a muchos investigadores de la universidad que participaron brindando conocimientos a los niños y niñas”.

En referencia a los niños y niñas del programa, Díaz, sostuvo, “estamos muy contentos porque ellos están aprendiendo y ya son nuestros pequeños promotores ambientales; los invitamos a asistir en el 2026 a continuar con este aprendizaje”.

A su turno, Marcela Gaspar, directora del Parque Botánico Municipal “Barón Carlos María Schüel”, realizó un balance de esta experiencia del programa municipal ambiental para niños y niñas, “ha sido un año muy concurrido, hemos tenido actividades dos veces por mes, y los niños y niñas se han volcado a las actividades con un entusiasmo que sorprende; hemos tenido niños y niñas de 7 a 11 años, casi 30 por clase, y la mayoría vino todo el año llegando al final del ciclo”.

Por otro lado, adelantó, “el Club Ambiental Yungueritos vuelve a partir de marzo, oportunidad en que lanzaremos la convocatoria, y esperamos tener la misma cantidad de participantes, o más, y además, el 7 de enero largamos Yungueritos en Vacaciones, así que ya vamos a hacer las publicaciones para que los padres organicen sus veranos e inscriban a los niños y niñas en el club Ambiental, que va a tener dos encuentros semanales durante todo enero”.

En este sentido los interesados pueden seguir las redes sociales del Parque Botánico, para enterarse las últimas novedades respecto a las inscripciones.