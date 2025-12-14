Se realizó la tercera edición de Plaza Zen

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Salud Integral y Género, llevó adelante una nueva edición de Plaza Zen en Plaza Argañaraz, una propuesta gratuita que convocó a numerosos vecinos y vecinas y que promueve el bienestar integral, la salud mental y la reconexión personal mediante actividades de relajación, meditación y cuidado emocional.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, consideró, “es muy interesante para muchísima gente que aprovecha los beneficios de la propuesta ya que implica un lugar para la paz y la tranquilidad, con una serie de stands vinculados al bienestar integral y mental; es bueno tomarse un momento para esto, especialmente cuando uno viene acostumbrado a actividades con mucho ruido y movimiento y de golpe se encuentra con algo que ayuda a la introspección al bajar esos decibeles de la vida en la ciudad”.

El titular del legislativo municipal recordó los inicios del programa, “una propuesta diferente surgió como algo incipiente que día a día va creciente y que en un primer momento generó algunas dudas sobre el interés que podría despertar, pero quedó demostrado realmente logró captar un público particular y hoy tuvimos una enorme muestra, con un día hermoso; no solo estamos acompañando sino también disfrutando de este paseo y estas actividades”.

El secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, agregó, “este es quizás el lugar más calmo del sector de la Punta del Parque San Martín -siempre tan concurrido en sus instalaciones deportivas y que hoy están en obras-, donde hoy se encuentra otro grupo de personas que buscan la relajación o la meditación para bajar un poquito los ritmos de la vida cotidiana y poder encontrarse con uno mismo”.

A su turno, la directora de Salud Integral y Género, Mónica Fernández, describió, “Plaza Zen es un espacio para reconectarse con uno mismo, con nuestra mente y emociones a través de actividades complementarias que se desarrollan con el fin de lograr el bienestar personal a través de alternativas como el Yoga, masajes corporales y faciales, y el Reiki; paralelamente nos acompañan emprendedores que ofrecen productos naturales que hacen al bienestar general; es un espacio de encuentro con uno mismo, un lugar de encuentro con la salud mental”, y resaltó, “todas las actividades que se realizaron fueron totalmente libres y gratuitas”.