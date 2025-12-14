Secretaría de Trabajo. El Gobierno garantiza formación profesional en oficios a más de 700 jujeños y jujeñas

Las formaciones incluyen, refacciones por infiltraciones, albañilería para mujer, catering mesa dulce petit fours (mini bocados), catering para eventos, elaboración de tortas básicas y nivel avanzado, recurso para la gestión administrativa en las empresas, constructoras, inglés básico en atención al cliente, instalación y reparación de termotanques solares nivel básico, dimensionamiento e instalación de sistema solares, fotovoltaicos residenciales nivel básico, plomería y sanitario para mujer, reparación y mantenimiento de lavarropa y secarropa.

“Estos cursos que algunos terminaron y otros empiezan, se enfocan en aportar aquellas localidades que tengan emprendimientos para la construcción o ser un gran aporte a las empresas que están instaladas en el Parque Industrial de Perico por ejemplo. El gobernador Carlos Sadir y el ministro, Normando Álvarez García, tienen una mirada mucho más amplia de lo que es la empleabilidad”, afirmó el secretario de Trabajo, Andrés Lazarte

“Con la construcción de la Ruta Nacional 34 que favorece al interior profundo, construyendo nuevos circuitos turísticos, seguramente habrá inversiones del sector privado, si no formamos es imposible aportar mano de obra calificada”, expresó.

Finalmente resaltó, que el año que viene se van a desarrollar más de 100 proyectos formativos en articulación con universidades, institutos técnicos, empresas del sector energético, logístico, comercial y agroindustrial y turístico, mediante la Academia de Oficios.

El objetivo central es fortalecer la empleabilidad de los jujeños y jujeñas, con el objetivo de brindar herramientas para el desarrollo de oficios y responder a las demandas productivas locales y regionales.