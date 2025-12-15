El Ascensor Urbano 2 permanecerá cerrado por tareas de mantenimiento

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó que los días martes 16 y miércoles 17 del corriente mes se llevarán a cabo tareas de mantenimiento en el Ascensor Urbano 2.

Por tal motivo, el mencionado dispositivo permanecerá fuera de servicio durante ambas jornadas, con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y la seguridad de los usuarios.

Desde el Municipio se indicó que el Ascensor Urbano 2 retomará su funcionamiento habitual el día jueves 18, agradeciendo a vecinos y vecinas la comprensión ante las molestias que esta medida pudiera ocasionar.