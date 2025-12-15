Noticias de Jujuy

El Centro Cultural Mirentxu inaugura la muestra de artes visuales “Natividad Cuna Verde”

Jujuy

El Centro Cultural Mirentxu invita a la comunidad a disfrutar de la muestra de artes visuales “Natividad Cuna Verde”, una propuesta de la artista Cecilia Espinoza, que se inaugurará el jueves 18 de diciembre, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en Casa Baca, ubicada en Illia 64, barrio Los Perales.

La exposición está inspirada en la exuberancia de la selva jujeña y se construye a partir de una poética visual que incorpora semillas, caracoles, animales de poder y criaturas fantásticas, elementos que emergen como ecos de relatos ancestrales. La obra invita a un recorrido sensible y simbólico, donde lo natural y lo espiritual dialogan en un mismo universo.

Cecilia Espinoza es una artista oriunda de la ciudad de Ramal, formada en la Escuela y Facultad de Artes de Tucumán. A lo largo de su trayectoria, realizó y organizó diversas acciones culturales en la región y en la provincia, integrando las artes plásticas, la música y la literatura como lenguajes complementarios de su expresión artística.

A través de “Natividad Cuna Verde”, la artista propone cruzar un puente hacia un mundo invisible, pero profundamente real y trascendente, una experiencia estética que apela a la contemplación y al encuentro con lo esencial. Como expresa la propia autora: “Cada quien tiene sus plegarias, ésta es mi plegaria a eso que es superior”.

Desde el Centro Cultural Mirentxu invitan a vecinos, vecinas y amantes del arte a participar de esta apertura y a compartir una noche de encuentro con la creación artística y la identidad cultural.

También podría interesarte
Jujuy

Transformación Digital del Estado. Avances Estratégicos para un Estado más ágil y…

Jujuy

Gestión. Dos años de transformaciones en la Educación de Jujuy

Jujuy

Políticas socioeducativas. Avanzan nuevos diseños curriculares para especialidades de…

Jujuy

Inclusión. Segundo encuentro del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.