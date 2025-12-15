El Centro Cultural Mirentxu inaugura la muestra de artes visuales “Natividad Cuna Verde”

El Centro Cultural Mirentxu invita a la comunidad a disfrutar de la muestra de artes visuales “Natividad Cuna Verde”, una propuesta de la artista Cecilia Espinoza, que se inaugurará el jueves 18 de diciembre, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita, en Casa Baca, ubicada en Illia 64, barrio Los Perales.

La exposición está inspirada en la exuberancia de la selva jujeña y se construye a partir de una poética visual que incorpora semillas, caracoles, animales de poder y criaturas fantásticas, elementos que emergen como ecos de relatos ancestrales. La obra invita a un recorrido sensible y simbólico, donde lo natural y lo espiritual dialogan en un mismo universo.

Cecilia Espinoza es una artista oriunda de la ciudad de Ramal, formada en la Escuela y Facultad de Artes de Tucumán. A lo largo de su trayectoria, realizó y organizó diversas acciones culturales en la región y en la provincia, integrando las artes plásticas, la música y la literatura como lenguajes complementarios de su expresión artística.

A través de “Natividad Cuna Verde”, la artista propone cruzar un puente hacia un mundo invisible, pero profundamente real y trascendente, una experiencia estética que apela a la contemplación y al encuentro con lo esencial. Como expresa la propia autora: “Cada quien tiene sus plegarias, ésta es mi plegaria a eso que es superior”.

Desde el Centro Cultural Mirentxu invitan a vecinos, vecinas y amantes del arte a participar de esta apertura y a compartir una noche de encuentro con la creación artística y la identidad cultural.