Gestión. Dos años de transformaciones en la Educación de Jujuy

Las acciones se orientaron a fortalecer la calidad educativa y mejorar la enseñanza y los aprendizajes en toda la provincia.

Durante este tiempo, la gestión impulsó una política integral de alfabetización, para garantizar aprendizajes sólidos desde la primera infancia. “El Plan de Alfabetización cuenta hoy con un 100% de cobertura en las instituciones educativas, con una Red de Escuelas Alfa y Municipios Alfabetizadores”, señaló la ministra de Educación de Jujuy, Miriam Serrano.

Paralelamente, se avanzó en obras de infraestructura escolar, destinadas a garantizar espacios seguros, accesibles y funcionales, que acompañen las necesidades de las comunidades educativas. “Actualmente, avanzamos con el Plan de Refacción Integral en más de 40 instituciones educativas, que se suman a las obras que se inauguraron en este bienio”, puntualizó.

Otro de los ejes centrales fue el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, con programas como Creer, Coros y Orquestas y los Juegos Escolares, que buscan sostener la permanencia y promover la continuidad educativa.

A esto se suma una importante apuesta por la formación docente continua, concebida como una herramienta esencial para mejorar las prácticas educativas. “La oferta de formación docente se planificó siguiendo las políticas prioritarias: Alfabetización, prevención de Grooming y Bulliyng, Educación Inclusiva y Educación Digital, entre las temáticas destacadas”, detalló.

La construcción de entornos escolares saludables también ocupó un lugar destacado, promoviendo el bienestar integral, así como los vínculos respetuosos y el buen trato en los ámbitos escolares. Se organizaron múltiples instancias de trabajo sobre prevención de violencia digital para estudiantes, así como los congresos Dale Play al Cuidado, para reforzar las prácticas de autocuidado en la juventud.

En lo referido a la gestión administrativa, la modernización a través de la digitalización permitió agilizar trámites y optimizar procesos en beneficio de docentes y estudiantes. Se destacan la consolidación del sistema Nexo y la emisión de más de 12.000 títulos digitales.

La ministra también ponderó los avances en la actualización normativa, orientada a jerarquizar la carrera docente y acompañar nuevos desafíos pedagógicos, con un importante hito con la reciente reforma de la Grilla de Calificación Docente, dando respuesta a la demanda de los educadores.

Finalmente, Serrano se refirió a la importancia del soporte que brindan las áreas administrativa, legal, contable y de logística, que permiten llevar adelante los procesos educativos en todo el territorio provincial.

A dos años de iniciado este camino, la ministra Serrano reafirma su compromiso “con una educación pública que abre oportunidades en cada rincón de la provincia”.