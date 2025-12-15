Municipio invita a capacitación en Metodologías de Desarrollo Deportivo con el Instituto Universitario River Plate

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante la capacitación denominada “Metodologías de Desarrollo Deportivo”, en el marco de la formalización de un convenio firmado entre el Municipio y el Instituto Universitario River Plate, con el objetivo de fortalecer la formación y profesionalización en el ámbito deportivo.

La propuesta formativa, de modalidad presencial, se desarrollará en las instalaciones de la Sociedad Española los días jueves 18 y viernes 19, con instancias teóricas y prácticas, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas. La actividad es gratuita, contará con entrega de certificados de participación y está destinada a estudiantes, profesores de Educación Física, instructores, entrenadores y al público en general interesado en la temática.

Al respecto, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó la importancia del trabajo conjunto con instituciones educativas de prestigio y expresó, “siempre reforzando alianzas estratégicas que tienen que ver con el crecimiento de la ciudad, con las posibilidades para los vecinos, particularmente ahora apuntando a jóvenes, que estén viendo cuál va a ser su destino posterior al colegio o de qué es lo que quieren trabajar y quieran convertirse en líderes deportivos, desde el municipio vamos a tratar de acompañar este este proceso junto con el Instituto Universitario River Plate, que va a venir a dar una capacitación gratuita con cupo, y que los interesados ya se pueden inscribir a través de un link en las redes sociales de la Dirección de Deportes: https://www.facebook.com/dirdedeportes, o en las oficinas de dicha repartición ubicadas en la punta del Parque San Martín”.

En la misma línea, agregó, “los esperamos para esta capacitación y para poder generar este contacto también con el municipio, para poder generar emprendedores deportivos”.

Por su parte, el director general de Deportes, Gustavo Hiruela, remarcó el impacto que tendrá esta iniciativa en el desarrollo de políticas deportivas locales y señaló, “la idea es que nosotros, desde la Dirección de Deportes, apoyando firmemente este tipo de capacitaciones y, sobre todo, en esto de formar líderes deportivos, que podamos trabajar el resto del año con ellos y poder nutrir a todos aquellos espacios públicos deportivos con estas estos profesionales que se están capacitando, y así poder llegar mejor a la población”.

A su turno, el subdirector general de Deportes y Recreación, Gustavo Caliva, brindó detalles sobre los contenidos y destinatarios de la capacitación y explicó, “esta capacitación es Metodología del Desarrollo Deportivo, vienen dos licenciados de educación física del instituto River Plate, es dirigida tanto a los estudiantes como a los profesores de educación física, y está abierta a todo el público, que quiera venir a participar y a escuchar esta charla”.

Además, Caliva adelantó que la propuesta tendrá un enfoque amplio y actual, “va ser muy general, va a haber de todos los deportes, y también se va a hablar específicamente del futsal, que se está desarrollando muchísimo. Uno de los capacitadores que viene, forma parte de la selección argentina de futsal, campeona a nivel mundial, así que, dejamos abierta la inscripción”.

Finalmente, precisó aspectos organizativos de las jornadas formativas, “la capacitación se dictará en la Sociedad Española, calle Belgrano esquina Senador Pérez, la parte teórica y práctica. El día jueves se va a hacer la parte teórica durante la mañana y la tarde, y el viernes se va hacer, durante la mañana, la parte práctica”, y agregó, “se van a poder inscribir de manera online la gente que viene del interior, y la gente que vive en capital va a poder acercarse por la Dirección de Deportes, en la punta del parque San Martín”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/zYy9QZqjYVQ