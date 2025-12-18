INPROJUY entregó premios estímulo a agencias destacadas por su desempeño en ventas

El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (INPROJUY) realizó la entrega de premios estímulo a distintas agencias oficiales, en el marco de los planes de incentivos a las ventas implementados por el organismo con el objetivo de reconocer el esfuerzo, el compromiso y el desempeño comercial de su red de agencieros.

En esta oportunidad, el reconocimiento alcanzó a varias agencias que lograron destacarse por su crecimiento y cumplimiento de metas, recibiendo los siguientes incentivos económicos:

Agencia N.° 112: $250.000 calle Yuto B° Alto Comedero

Agencia N.° 150: $150.000 Pálpala

Agencia N.° 65: $75.000 Calle presidente Perón San Salvador de Jujuy

Agencia N.° 201: $75.000 Colombia B° Mariano Moreno

Agencia N.° 203: $150.000 Los Quebrachos 714 San Salvador de Jujuy

Agencia N° 5: $100.000 B° Chijra

Desde INPROJUY se destacó que estos premios forman parte de una política institucional sostenida, orientada a fortalecer la red de ventas, incentivar el crecimiento de la recaudación y promover una gestión responsable, transparente y eficiente del juego oficial en toda la provincia.

Asimismo, se remarcó que los planes de incentivos no solo buscan reconocer los resultados alcanzados, sino también motivar a las agencias a continuar mejorando la calidad del servicio, el cumplimiento de las normativas vigentes y el vínculo con la comunidad.

Las autoridades del Instituto expresaron su satisfacción por el compromiso demostrado por las agencias beneficiadas y reafirmaron la decisión de seguir acompañando al sector, generando herramientas que contribuyan al desarrollo del sistema de juegos y al fortalecimiento institucional.

INPROJUY ratifica de esta manera su compromiso con el trabajo conjunto, el reconocimiento al esfuerzo y la promoción de un modelo de gestión que valore el desempeño y la responsabilidad de cada uno de los actores que integran su red oficial.