La Municipalidad refuerza la campaña “Sin casco no ingresas” con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad

En el marco de la implementación de la campaña municipal “Sin casco no ingresas”, el intendente Raúl “Chuli” Jorge, junto al secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, recibió al secretario de Seguridad de la Provincia, Juan Manuel Pulleiro, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia, organismo que se suma a la campaña fortaleciendo el trabajo conjunto para la prevención de siniestros viales. La iniciativa tiene como objetivo generar conciencia sobre la importancia del uso del casco por parte de los usuarios de motovehículos.

Sobre la reunión, Intendente “Chuli” Jorge, expresó su agradecimiento a Pulleiro y al Gobernador Sadir por su colaboración en este esfuerzo conjunto. “Es fundamental trabajar mancomunadamente para defender vidas y cuidar a nuestra comunidad. La primera etapa de la campaña consistirá en advertencias, similar a una tarjeta amarilla en el fútbol, pero también seremos contundentes en la preservación de lo más valioso: nuestra gente”.

“Pedimos la colaboración de todos los ciudadanos para que entiendan la importancia de las leyes de tránsito, como el uso de luces encendidas y espejos retrovisores”, culminó Jorge.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Guillermo Marenco, señaló: “Efectivamente, estamos trabajando con toda la plana mayor de seguridad de la Provincia en el inicio de una fuerte campaña que apunta a generar conciencia sobre el uso del casco por parte de todos los usuarios de motovehículos en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Esta campaña tiene que ver, en primer lugar, con el uso del casco, pero también con la cantidad de personas que pueden transportarse en una motocicleta y, posteriormente, con el control del uso de los caños de escape.

Si bien, en una primera etapa, se va a trabajar con un primer anillo denominado ‘Sin casco no ingresas’, que abarcará la zona de micro y macrocentro, esto responde al tránsito inducido que tenemos en la ciudad, ya que la mayoría de las personas se dirige a estas zonas para realizar actividades administrativas, bancarias, de salud, judiciales y comerciales.

Este anillo se irá ampliando progresivamente con el paso del tiempo para brindar una mayor cobertura a todo el territorio del Departamento General Belgrano, no solamente a la zona urbana, sino a la totalidad del departamento, con el objetivo de trabajar de manera coordinada y mancomunada, aunando esfuerzos y aprovechando los recursos materiales y humanos tanto del Ministerio de Seguridad de la Provincia como de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pensando permanentemente en la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad”.

A su turno, el secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, informó sobre el aporte del Ministerio para la campaña de seguridad vial. “Desde la Policía de la provincia, proporcionaremos equipos de seguridad vial y reforzaremos la presencia policial en los puentes y el macrocentro”.

“El Gobernador ha solicitado coordinar esfuerzos con la Municipalidad y otros municipios para abordar la siniestralidad vial. En 2024, más de 114 personas fallecieron en accidentes viales, y el 80% de estas víctimas eran motociclistas sin casco. Por lo tanto, el foco de esta campaña estará en la seguridad de todos los usuarios de la vía”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/8tgs4R-QUBw