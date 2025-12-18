Mercado familiar. El gobernador Sadir saludó a emprendedores, artesanos y productores de la Feria Campesina «Pucará»

Noticias de Jujuy

El gobernador Sadir saludó a emprendedores, artesanos y productores de la Feria Campesina Pucará

En ese contexto de visita afirmó, “vamos a seguir trabajando con la feria, en forma conjunta y hacer de ella, la más linda y más grande”, y auguró “un venturoso 2026 para todos”.

El Mandatario provincial, Carlos Sadir, visitó a los integrantes de la tradicional gran Feria Campesina Pucará, que reúne identidad cultural y producción de las cuatro regiones de Jujuy, en el Centro Cultural Manuel Belgrano, (Vieja Estación) de la capital jujeña

En primer lugar, felicitó a los organizadores por la convocatoria de feriantes de distintos puntos de la Provincia.

“Estoy muy feliz que desde el gobierno podamos ayudar con la feria”, sostuvo, y anticipó “hay un compromiso de seguir con esta actividad para el 2026”.

De igual manera, pidió para que todos los jujeños tengan una hermosa Navidad en familia.

Además, instó a seguir trabajando con la feria para que haya más presencia de público y mostrar al país, que Jujuy tiene capacidad de unión para estos eventos.

En otro pasaje, resaltó la esencia del mercado familiar, “es muy federal porque reúne a todos”, añadió.

Finalmente, dijo que “deseo lo mejor a la familia jujeña, en estas fiestas que se aproximan”.

En el recorrido, el gobernador Sadir se sacó fotos e intercambió palabras con los jujeños. El secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena, fue parte de la actividad.

