Salud . Jujuy a la vanguardia médica: Inauguran en la capital el primer resonador de alta complejidad del NOA

En un paso decisivo para la modernización del sistema sanitario regional, el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario inauguró oficialmente su nuevo Resonador Magnético 3 Teslas. El evento contó con la presencia del gobernador de la provincia, Carlos Sadir, quien calificó la incorporación tecnológica como un «avance trascendental para la salud tanto pública como privada».

La ceremonia de puesta en funcionamiento reunió a figuras clave del ámbito político y sanitario, entre ellos el intendente de la capital, Raúl Jorge; el presidente del Instituto del Seguro de Jujuy (ISJ), José Manzur; y directivos de la institución, representados por el Dr. Marcelo Mallagray y el Cr. Juan Mallagray.

Durante su discurso, el gobernador Sadir subrayó el impacto social de esta inversión. El mandatario destacó que este equipamiento evitará que decenas de familias jujeñas deban trasladarse a otras provincias para acceder a diagnósticos de alta complejidad.

«Saber que un paciente puede encarar un tratamiento con su gente cerca, sin el dolor que implica el desarraigo, cambia totalmente la experiencia de salud», afirmó Sadir, resaltando además el crecimiento sostenido del sanatorio en infraestructura y profesionalización. Asimismo, brindó el respaldo de la provincia para toda iniciativa que tienda a potenciar el servicio sanitario privado y público.

El nuevo equipamiento de «3 Teslas» posiciona a la provincia al nivel de los principales centros sanitarios de Buenos Aires.

El nuevo resonador no solo destaca por su potencia, sino por las mejoras directas en la experiencia del paciente. Ángel Machado, presidente de Canon Medical Systems Argentina, señaló que este equipo específico no tiene precedentes tecnológicos en el norte argentino.

La llegada de esta tecnología refuerza la sinergia entre los sectores de salud de la provincia. El objetivo final es elevar la calidad de vida de todos los jujeños, permitiendo que la medicina local «no tenga nada que envidiarles a las clínicas más importantes de Buenos Aires», expresó Machado.