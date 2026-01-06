Optimización en la red . Agua Potable de Jujuy realizará mejoras en la red: habrá interrupción del servicio en algunos barrios

Agua Potable de Jujuy dispuso un operativo de asistencia las 24 horas con camiones cisterna y una línea de WhatsApp directa.

Agua Potable de Jujuy informa a los usuarios de los barrios Marcelino Vargas, Los Perales, Chijra, Campo Verde, Bajo La Viña, Alto La Viña, Higuerrillas, AMPUAP 5 y Las Moras de la capital que, debido a trabajos de mejora en el sistema de transporte y optimización del servicio, se realizará una interrupción programada del suministro de agua.

La interrupción del suministro de agua iniciará mañana miércoles 07 de enero y se mantendrá durante todo el día mientras finalizan los trabajos. El servicio comenzará a normalizarse gradualmente en las primeras horas del jueves 08, previendo que la red esté funcionando al 100% a las 06:00 am.

Para garantizar el abastecimiento durante la ejecución de las obras, se ha dispuesto un operativo especial de 24 horas con camiones cisterna de gran capacidad (unidades K25, K28, K36, K40, K42 y apoyo de Defensa Civil).

Línea Directa de Asistencia (WhatsApp): 388-4565229 A través de este canal exclusivo, los vecinos podrán consultar en tiempo real la ubicación de los camiones y solicitar asistencia directa.

Se solicita a los usuarios realizar un acopio preventivo de agua y hacer un uso responsable de las reservas domiciliarias hasta que el servicio se normalice por completo.