Turismo. Autoridades provinciales recibirán al primer turista de la temporada 2026

Jujuy abre sus puertas.

El próximo miércoles, autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo recibirán al primer turista que arribe a la provincia en la temporada de verano 2026. El vuelo 1512 llegará al Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, marcando el inicio oficial de los recibimientos que caracterizan el comienzo de cada temporada turística.

Esta acción forma parte de la estrategia del Ministerio para visibilizar los atractivos turísticos de Jujuy y fortalecer el mensaje de bienvenida que la provincia extiende a quienes deciden conocer sus paisajes, tradiciones y experiencias. Una tradición que reafirma el compromiso institucional con el sector turístico en una de las épocas de mayor flujo de visitantes.

Los interesados en acompañar este recibimiento pueden estar atentos a los detalles que se compartirán en los próximos días.