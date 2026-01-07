Jujuy abre sus puertas al verano, comienza la temporada más esperada

El Aeropuerto Internacional «Dr. Horacio Guzmán» fue escenario de un momento simbólico: la llegada de los primeros turistas de la temporada estival. Con este acto, Jujuy marca el inicio oficial del verano y confirma su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos del norte argentino.

El ministro de Turismo, Federico Posadas, encabezó la ceremonia de apertura y presentó un panorama optimista para los próximos meses. La provincia se prepara para recibir a miles de visitantes con una oferta completa: más de 300 actividades culturales, turísticas y recreativas esperan desplegarse a lo largo y ancho del territorio jujeño. Las expectativas de ocupación son altas en las cuatro regiones, y el clima de entusiasmo permea toda la temporada que comienza.

Uno de los objetivos centrales es romper un prejuicio muy instalado: la idea de que el verano en Jujuy es sinónimo de calor insoportable. Posadas fue enfático al respecto: «Queremos consolidar a Jujuy como un gran centro turístico también en verano». Para lograrlo, la provincia realizó campañas específicas mostrando cómo se vive realmente esta época en sus diferentes regiones, aprovechando los paisajes únicos y la diversidad climática que ofrece el territorio.

Más ambicioso aún es el desafío de romper la estacionalidad. El objetivo declarado es transformar a Jujuy en un destino de lunes a lunes, durante los 365 días del año. Esto implica no solo diversificar la oferta según la época, sino también crear una estrategia integral que convoque a turistas más allá de las temporadas altas. Es un cambio de mentalidad que requiere planificación y coordinación constante.

Los números hablan por sí solos. Durante 2025, Jujuy recibió aproximadamente un millón y medio de turistas, generando un impacto económico diario superior al millón de dólares y un total anual estimado de 360 millones de dólares. Además, la estadía promedio creció significativamente: pasó de 1,8 noches a más de tres noches. Este dato es fundamental porque indica que los visitantes ya no ven a Jujuy como un destino de paso, sino como un lugar donde quedarse y disfrutar.

Un llamado importante surgió durante el acto: el convite a los jujeños a recorrer su propia provincia. Posadas fue claro en este aspecto: «Tenemos paisajes únicos en el mundo. Si estamos en Jujuy, lo mejor que podemos hacer es conocer y disfrutar primero nuestra propia provincia». Es un reconocimiento de que el turismo interno es tanto una fortaleza como una responsabilidad, y que los jujeños son los primeros embajadores de lo que ofrece la provincia.

El verano comienza, entonces, con proyectos ambiciosos y datos alentadores. Jujuy se abre a recibir turistas, pero también invita a sus habitantes a descubrir o redescubrir los lugares que definen la identidad provincial. La temporada estival de 2026 promete ser más que una simple temporada: es un momento de consolidación de Jujuy como destino turístico integral, durante todo el año.