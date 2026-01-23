Operativo. Bomberos de Jujuy rescataron a dos personas que desbarrancaron en Reyes

Ocurrió en la Ruta Provincial 4, a la altura del mirador de las Termas de Reyes. Tras el rescate, Same asistió a las personas accidentadas.

Personal de la División Rescate y Salvamento, dependiente de la Dirección de Bomberos de Jujuy, llevó adelante un operativo de rescate de personas en la Ruta Provincial Nº 4, a la altura del mirador de Termas de Reyes, tras recibir una alerta por dos personas que habían desbarrancado en la zona.

Debido a la complejidad del terreno, el personal especializado procedió al ascenso a pie con equipamiento específico de rescate, incluyendo cuerdas y elementos de seguridad, contando con la colaboración del personal del Same.

En el lugar, las personas accidentadas fueron asistidas y evaluadas, constatando que se encontraban conscientes y con lesiones leves. Como medida preventiva, se implementó un sistema de cuerdas para realizar el rescate controlado de una de ellas, mientras que la otra persona fue acompañada por personal interviniente.

Del operativo participaron efectivos de Defensa Civil y de la Comisaría Seccional N° 54 de Reyes. Finalizadas las tareas, las personas quedaron a cargo del Same para su evaluación correspondiente.