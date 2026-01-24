Cultura y Turismo. Jujuy selló una alianza estratégica para transformar la calidad turística de la provincia

El convenio fue rubricado con el Instituto de la Calidad Turística Argentina (ICTA) en el marco de la Feria Internacional de Turismo en Madrid.

En un movimiento clave para consolidar su competitividad en el mercado global, el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy y el Instituto de la Calidad Turística Argentina (ICTA) firmaron en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) tres actas complementarias que marcan la hoja de ruta del sector para el año 2026.

Los acuerdos, suscriptos por el ministro Federico Posadas y el presidente del ICTA, Horacio Reppucci, dan operatividad al convenio marco firmado en octubre de 2025, enfocándose en tres ejes centrales: capacitación específica, estándares de competitividad territorial e innovación en la creación de herramientas de calidad.

A través del Acta N° 1, se implementará un programa de capacitación virtual mediante la plataforma «Fomenta Calidad». El plan contempla dos etapas que cubren áreas críticas como accesibilidad turística, planificación estratégica, comunicación efectiva y seguridad. Los prestadores que completen los cursos recibirán certificaciones oficiales, elevando el estándar de servicio en toda la cadena de valor provincial.

El Acta N° 2 traslada la teoría a la práctica mediante la implementación directa del Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT). Entre las acciones más destacadas se encuentran:

> Enoturismo: Programas específicos para Bodegas y Viñedos en los Valles Templados y la Quebrada de Humahuaca.

> Gestión Municipal: Fortalecimiento institucional en destinos como La Quiaca, Tilcara, San Pedro, El Fuerte, Purmamarca y Perico.

> Sostenibilidad: Tilcara y Purmamarca serán epicentros de programas de competitividad y prácticas sostenibles para el sector privado durante el segundo semestre de 2026.

Finalmente, el Acta N° 3 posiciona a Jujuy como un centro de innovación mediante el núcleo “Colmena de Calidad”. Este acuerdo permite que la provincia lidere la creación y diseño de nuevos estándares turísticos basados en tendencias internacionales y necesidades locales, participando activamente en la investigación y validación de nuevas herramientas técnicas.

Para garantizar la ejecución de estos acuerdos, el Ministerio ha designado a la Lic. Jorgelina Duhart como referente institucional para coordinar las acciones con el ICTA.

Con esta firma en Madrid, Jujuy no sólo promociona sus paisajes, sino que garantiza que el crecimiento del destino esté respaldado por la excelencia operativa y la formación continua de su gente.