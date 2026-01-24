Turismo y Cultura. La Travesía Capricornio se presentó en FITUR 2026 como nuevo corredor ecoturístico del Norte Grande Argentino

Se trata de un corredor que integra destinos, paisajes y comunidades desde la Puna en Jujuy hasta las Cataratas del Iguazú.

En el marco de FITUR 2026, Sandra Nazar, consultora de Fundación ProYungas y especialista en turismo sostenible, junto a Liliana Paniagua, secretaria ejecutiva de Redes Chaco, presentaron oficialmente la Travesía Capricornio, un corredor ecoturístico regional que propone una nueva forma de recorrer y posicionar el Norte Grande Argentino.

La Travesía Capricornio es un corredor de 3.200 kilómetros que integra destinos, paisajes y comunidades a lo largo de seis ecorregiones, desde la Puna en Jujuy hasta las Cataratas del Iguazú en Misiones, con una mirada estratégica de turismo sostenible, de naturaleza y comunitario.

El recorrido atraviesa las provincias de Salta, Formosa, el El Impenetrable Chaqueño, los Esteros del Iberá en Corrientes, y culmina en el Parque Nacional Iguazú. Se trata de una propuesta de naturaleza extrema, una de las tendencias de turismo con mayor demanda a nivel global, orientada a viajeros que buscan experiencias auténticas, inmersivas y de alto valor ambiental y cultural.

Durante la presentación también se dio a conocer el catálogo de la Travesía Capricornio, construido de manera colaborativa junto a las seis provincias que integran el corredor, consolidando una oferta diversa y adaptable a distintos tipos de recorridos y públicos.

El evento contó con el acompañamiento institucional de los ministros de Turismo Federico Posadas, de Jujuy, y José María Arrúa, de Misiones, reforzando el respaldo político y estratégico a esta iniciativa de integración regional.

La presentación en FITUR estuvo dirigida a un público profesional, integrado por operadores de turismo emisivo y receptivo, con el objetivo de promover la generación de paquetes turísticos flexibles que permitan recorrer el corredor de distintas maneras, tiempos y experiencias.

El desarrollo de la marca destino y la promoción de la Travesía Capricornio se realizan en articulación con los organismos de turismo de las seis provincias, en un trabajo colectivo, participativo y sostenido, que viene siendo gestionado por Fundación ProYungas en el marco del Proyecto Impacto Verde, financiado por la Unión Europea en Argentina.

Con esta presentación internacional, la Travesía Capricornio se consolida como una plataforma estratégica para posicionar al Norte Grande Argentino en el mapa global del turismo sostenible, poniendo en valor su biodiversidad, sus comunidades y su identidad territorial.

Link al Catálogo Travesía Capricornio: http://www.redeschaco.org/catalogo-travesia-capricornio

Video Travesía Capricornio: https://youtube.com/shorts/1cT3jXSeUWk?si=oKVofQbbR6I5KowL

Segui la agenda y cobertura de la gira en https://redeschaco.org/semanas-del-gran-chaco-americano-360/

