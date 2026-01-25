Pago Anticipado: Jubilados acceden a un 50% de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos

Cabe destacar que otra de las bonificaciones que otorga el Plan de Pago Anticipado 2026 puesto en vigencia por el Ejecutivo Municipal, se encuentra el beneficio para la clase pasiva, quienes podrán gozar de un 50% de descuento en la Tasa de Recolección de Residuos en la vía publica. Asimismo, el resto de los contribuyentes podrán obtener descuentos de hasta el 40% en el Impuesto Automotor y otras tasas municipales, facilitando así el cumplimiento de las obligaciones tributarias con un ahorro significativo para la economía familiar.

En este sentido, la Dirección de Rentas recordó en el presente año se incorporó un beneficio del 50 % de descuento para jubilados, inexistente en períodos anteriores, que regirá hasta el 6 de marzo”.

En cuento a los requisitos para acceder al descuento son: contar con una única propiedad, presentar certificado de residencia y convivencia, constancia de jubilación o recibo de haberes. Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 1328, donde se analiza cada situación para su carga en el sistema. Este beneficio se aplica exclusivamente a la tasa de Recolección de Residuos.

Sobre los alcances del Plan, contempla importantes descuentos, entre ellos un 30 % en el Impuesto Automotor y un 20 % en la tasa de Recolección de Residuos. A estos beneficios se suma un 10 % adicional para los contribuyentes que accedan al beneficio de “Buen Contribuyente”, es decir, aquellos que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. Asimismo, se agrega un 5 % extra para quienes realicen el pago a través del sitio web oficial: rentasmunijujuy.gov.ar.

Además, se informó que los contribuyentes podrán abonar sus impuestos y tasas mediante tarjetas de crédito, con financiación disponible en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, y hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Bocas de cobro y horarios de atención

Horario de 7 a 18 hs

Edificio Rentas – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 1328

Edificio Dr. Raúl Alfonsín (Central) – Av. El Éxodo N 215

Delegación de Alto Comedero – Av. Forestal Nº 1999

Cementerio El Salvador – Av. Italia s/n

Horario de 7 a 13 hs y de 15 a 21 hs

Mercado de Concentración y Abasto – Av. Almirante Brown N 360

Horario de 8 a 13 hs y de 14 a 19 hs

Dirección de Tránsito y Juzgado (Edificio 9 de Julio) – Av. 9 de Julio esq. Espora

Horario de 8 a 14 hs

Centro Deportivo Municipal N 1 – Parque San Martín, Av. España

Mercado Santa Rosa, Napoleón Soto 178

Horario de 7 a 13 hs

Mercado Santa Rosa – Napoleón A. Soto N 178

Horario de 8 a 13.30 y de 16 a 21hs

Mercado Central 6 de Agosto, Alvear esquina Balcarce.