Educación define junto a docentes rurales lineamientos de contingencia para el Período Escolar Especial

La ministra Daniela Teseira y autoridades de la cartera se reunieron con docentes y directivos de instituciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

La ministra de Educación, Daniela Teseira, encabezó una reunión de trabajo con docentes rurales que se desempeñan en el Período Escolar Especial, con el objetivo de avanzar en un plan de contingencia frente a las dificultades debido a las inclemencias climáticas y la imposibilidad de llegar a zonas de difícil acceso.

El encuentro se realizó este lunes 26 de enero en el Bachillerato Provincial N°6 “Islas Malvinas”, con la participación de directivos y docentes de instituciones de Educación Inicial, Primaria y Secundaria.

Durante la jornada se trabajó en la necesidad de aunar criterios y establecer lineamientos comunes que permitan garantizar las condiciones de seguridad en el traslado de los docentes, así como el normal dictado de clases y la continuidad pedagógica, contemplando la diversidad de contextos y las particularidades del territorio.

En ese marco, se abordaron ejes vinculados a transporte, conectividad y lineamentos pedagógicos, para la elaboración de un plan por nivel y zona geográfica, que permita dar respuestas concretas según las condiciones de cada región. Además, se propuso fortalecer la articulación entre niveles y el cumplimiento de la carga horaria real frente a los estudiantes, sosteniendo las trayectorias escolares en cada comunidad educativa.

Acompañaron a la ministra, la secretaria de Gestión Educativa, Carolina Requelme; las directoras de Educación Inicial, Primaria y Secundaria, Carolina Lui Saravia, Viviana Villegas y Silvia Jerez, respectivamente; supervisores, equipos técnicos y el coordinador general de Regiones Educativas, Iván Anastasía, quienes aportaron miradas y definiciones para un abordaje integral en territorio.