Modernización estatal. La digitalización de trámites avanza en el Ministerio de Minería

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización se reunió con su par de Minería para fortalecer la simplificación y digitalización de trámites.

La ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina, recibió al ministro de Minería, José Gómez, y al secretario de Minería e Hidrocarburos, Pablo Bergese, en una reunión clave para trazar una agenda de trabajo conjunta centrada en la simplificación y digitalización de trámites y expedientes, con el propósito de favorecer las inversiones y generación de empleo.

El encuentro tuvo como eje central la digitalización de trámites y expedientes, destacándose la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas que permitan agilizar procesos, garantizar mayor transparencia y optimizar la gestión pública.

Al respecto, el ministro Gómez valoró esta colaboración: «Es muy importante para nosotros que este año podamos tener digitalizados los trámites de los expedientes de Informe de Impacto Ambiental. Esto nos permitirá trabajar con mayor eficiencia y dar respuestas más rápidas a las demandas de la ciudadanía y de las empresas».

Por su parte, la ministra Calsina subrayó el rol estratégico y transversal de su cartera. «Nuestra misión es ser un Ministerio de servicio y acompañamiento en el proceso de mejora e innovación que cada área de gobierno impulsa por decisión del gobernador Carlos Sadir. Este tipo de acciones elevan la calidad de vida de la gente, fomenta inversiones y genera más y mejor trabajo para nuestra provincia», remarcó.

Cabe destacar que esta iniciativa se enmarca en la transformación digital que impulsa el Gobierno de Jujuy, alineada con los objetivos de eficiencia administrativa y desarrollo sostenible.