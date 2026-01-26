Operativo conjunto permitió la demora de un sujeto armado en San Salvador

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para identificar el vehículo en el que circulaba el protagonista, reconstruir el hecho y concretar el posterior allanamiento y demora.

Tras un intenso operativo llevado adelante por la Brigada de Investigaciones en articulación con el Ministerio Público de la Acusación y la Policía de la Provincia, se logró identificar y demorar a un sujeto mayor de edad que había esgrimido un arma en la vía pública, vulnerando la seguridad de la comunidad.

Las actuaciones iniciaron de manera inmediata en horas de la madrugada de este domingo, apenas fue notificado el episodio, y derivaron en el positivo allanamiento de un domicilio en el barrio Alto La Viña, donde se encontró y secuestró un aire comprimido, que será correspondientemente peritado.

El procedimiento implicó un exhaustivo análisis de las cámaras de seguridad de la zona, que resultó determinante para identificar el vehículo en el que circulaba el sujeto, una camioneta marca Toyota, y reconstruir la secuencia del suceso.

El operativo puso de manifiesto la eficiencia del sistema de monitoreo y vigilancia, a través de una fuerte coordinación entre la fuerza de seguridad y las autoridades judiciales. De esta forma, se reafirma el compromiso del Estado provincial con la prevención del delito y la seguridad ciudadana.