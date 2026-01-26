Tren Solar. Educación ambiental en movimiento: el Tren Solar y su compromiso con los ODS y la Educación Ambiental

En el Día de la Educación Ambiental, el Tren Solar de la Quebrada reafirma su compromiso con la movilidad sostenible.

El Tren Solar de la Quebrada es mucho más que un medio de transporte: es una herramienta de educación ambiental en movimiento y un proyecto estratégico que materializa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el territorio, en uno de los paisajes culturales y naturales más emblemáticos del país, la Quebrada de Humahuaca.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, constituyen un conjunto de metas globales orientadas a cuidar el planeta, mejorar la calidad de vida de las personas y construir un futuro más justo e inclusivo. En este marco, el Tren Solar se consolida como una experiencia concreta que acerca estos objetivos a la comunidad y a quienes visitan la región.

El sistema de funcionamiento del Tren Solar, impulsado por energía solar, contribuye de manera directa a los ODS 7 – Energía Asequible y No Contaminante y ODS 13 – Acción por el Clima, al reducir la huella de carbono y promover una movilidad responsable, alineada con los desafíos actuales del cambio climático.

Cada recorrido impulsa además el turismo sostenible, genera empleo local y fortalece las comunidades de la Quebrada, en sintonía con los ODS 8 – Trabajo Decente y Crecimiento Económico y ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles, favoreciendo el desarrollo regional y una relación equilibrada entre actividad turística, comunidad y entorno.

Con un diseño innovador y la incorporación de tecnología de vanguardia, el Tren Solar representa un hito en materia de movilidad sustentable en América Latina, reflejando los principios del ODS 9 – Industria, Innovación e Infraestructura, al promover una infraestructura moderna, inclusiva y resiliente.

Al mismo tiempo, el proyecto pone en valor la identidad cultural andina y promueve una forma responsable de recorrer y habitar el territorio, en línea con el ODS 12 – Producción y Consumo Responsable, donde tecnología, naturaleza y cultura conviven en equilibrio.

De esta manera, educar también es mostrar nuevas formas de viajar. Cada viaje a bordo del Tren Solar de la Quebrada se transforma en una experiencia que cuida el paisaje, fortalece el vínculo con las comunidades y conecta a visitantes y residentes con una movilidad sostenible orientada al futuro, reafirmando el compromiso de Jujuy con la Agenda 2030.