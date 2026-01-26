Turismo y Cultura. La II Muestra del Carnaval Jujeño llena de color el Cabildo este martes

El evento que se realizará en el corazón de la capital jujeña reúne a más de 100 participantes de municipios de toda la provincia.

La II Muestra del Carnaval Jujeño trae este martes al Cabildo a municipios de las cuatro regiones turísticas de la provincia para celebrar juntos las tradiciones que definen la identidad jujeña. Más de 100 participantes llevarán tinku, pim pim, carnavalito y saya-caporal al corazón histórico de la capital provincial.

Cada región presenta lo suyo: sus danzas más ancestrales, sus comparsas cargadas de color y significado, sus propias formas de celebrar. Copleros entonando versos que hablan del terruño, danzarines que llevan en cada movimiento historias que trascienden generaciones. La muestra es eso: una radiografía de la diversidad cultural jujeña, condensada en una noche de música, ritmo y celebración compartida.

El carnaval jujeño no es solo un evento puntual. Es la pulsación de una provincia que entiende la fiesta como forma de estar juntos, como forma de mantener vivas las tradiciones andinas que nos sostienen. Cada danza cuenta algo, cada comparsa representa a un pueblo, cada canto es memoria colectiva. Por eso esta muestra importa: porque no es un espectáculo de afuera hacia adentro, sino la provincia hablando de sí misma.