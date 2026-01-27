El Intendente Jorge supervisó las obras donde funcionará la Dirección de Educación en Alto Comedero

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy avanza con importantes obras de refuncionalización de un edificio ubicado en la manzana municipal de Alto Comedero, donde próximamente funcionarán las oficinas de la Dirección de Educación del Municipio. Los trabajos se desarrollan en el predio donde se emplaza la Escuela Municipal Marina Vilte, fortaleciendo así el eje educativo y social del sector.

Al respecto, el intendente Raúl Jorge destacó la coherencia de concentrar los espacios vinculados a la educación municipal en un mismo ámbito, señalando que “nosotros entendemos que tenemos que complementar y ser totalmente lógicos con nuestra escuela Municipal Marina Vilte, nuestro gran espacio educativo a nivel ciudad, el único que tiene el municipio, y que es coherente tener la Dirección de Educación muy cercana al edificio. Hoy, las oficinas de dicha dirección municipal funcionan en la calle Tumusla, y esto no cobra sentido cuando necesitamos tenerlo más cerca de nuestros estudiantes, de nuestro colectivo educativo que está en la Marina Vilte. Así que se están terminando todas las obras de adecuación de los espacios, y seguramente, a mediados de febrero vamos a estar con ese edificio para poder integrarlo ya también a la red de trabajos sociales, educativos que hace el municipio”.

Por su parte, el director general de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial, Marcos Santos, brindó detalles sobre las tareas que se están llevando adelante en el lugar, “estamos en la manzana de la Escuela Municipal Marina Vilte, en Alto Comedero, refuncionalizando este edificio, porque dejó de prestar algún tipo de servicio, lo estamos acondicionando para dar lugar a las oficinas de la Dirección de Educación. Es un edificio que está en muy buenas condiciones, hubo que hacer algunos reajustes en cuanto a las cubiertas, sacar algunos elementos con desperfectos, pero hoy está al cien por ciento para poder funcionar”.

Santos agregó que el inmueble fue pensado con una funcionalidad flexible, explicando que “por dentro dimos lugar a dos posibilidades, esto va ser parte de Educación hacia el frente, y tiene la posibilidad de funcionar como un Salón de Usos Múltiples o un elemento anexo independiente a educación, brindando servicios al corazón de la manzana”.

Finalmente, el funcionario adelantó los plazos de finalización de la obra, indicando que “debería estar listo para el mes de febrero, ya funcionando, estamos trabajando ya en lo que es la pintura final, colocación de artefactos y algunos muebles que están previstos colocar”.

Nota audiovisual : https://youtu.be/Sl7rIGXBn1o