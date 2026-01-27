Sensibilización. Una donación múltiple de órganos se concretó en el Hospital Pablo Soria

Otros dos procedimientos se efectuaron también en la institución de la capital jujeña.

Destacando la calidad solidaria de la comunidad, el Ministerio de Salud de Jujuy informa que en las últimas jornadas se concretaron de manera exitosa, tres nuevos operativos de ablación de órganos y tejidos, trabajo que incluyó un procedimiento multiorgánico, fortaleciendo oportunidades de recuperación a personas que esperan por un trasplante y sumando en el primes mes de 2026, un total de 9 ablaciones.

Brindar alternativas de recuperación a quienes transitan situaciones críticas de salud es posible gracias al compromiso de la comunidad ya que sin donantes no hay trasplante. La promulgación y la aplicación de la Ley Justina en 2018 y una política sanitaria especifica en Jujuy permite a la provincia afianzar su desempeño a nivel regional en materia de donación de órganos.

Quienes deseen informarse sobre donación de órganos pueden acercarse a Güemes 1360, en San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas, o comunicarse al 4221228.