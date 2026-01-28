Gestión. Ciclo lectivo 2026: Educación avanza con obras en 37 edificios escolares

La Secretaría de Infraestructura Educativa informó que están programados otros 11 inicios de obras en establecimientos de toda la provincia.

El Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Infraestructura Educativa a cargo de Matías Torcivia, avanza con un amplio plan de obras en establecimientos educativos de toda la provincia.

Actualmente se encuentran en ejecución 37 obras, financiadas a través de distintos programas, que alcanzan a 28 escuelas de Nivel Inicial y Primario y 9 colegios de Nivel Secundario, distribuidos en diversos puntos del territorio provincial.

Las intervenciones comprenden mejoras, ampliaciones y refacciones integrales, con el objetivo de fortalecer las condiciones edilicias y acompañar el desarrollo de las trayectorias educativas en entornos adecuados y seguros. En este marco, además, se encuentran programados 11 nuevos inicios de obra para el primer trimestre del año 2026, como parte de la planificación prevista.

De manera paralela, los equipos técnicos de la Dirección de Mantenimiento de Edificios Escolares realizan relevamientos permanentes y ejecutan tareas de mantenimiento preventivo y correctivo, priorizando sistemas eléctricos y sanitarios, cubiertas, desagües y condiciones generales de seguridad.

Asimismo, se formalizaron convenios de trabajo con municipios y comisiones municipales para la ejecución de tareas de desmalezado, descacharrado y mantenimiento básico de los establecimientos. Complementariamente, se llevan adelante contrataciones con cooperativas y empresas locales, promoviendo el derrame de trabajo y el fortalecimiento de las economías de las comunidades donde se desarrollan las intervenciones.

Todas estas acciones tienen como finalidad garantizar las condiciones edilicias necesarias para un inicio del ciclo lectivo seguro y de calidad, reafirmando el compromiso del Estado provincial con la educación pública y el bienestar de estudiantes, docentes y personal educativo.