La Municipalidad de San Salvador de Jujuy impulsa talleres de robótica e inteligencia artificial para este verano

La Dirección de Gobernanza Digital de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy lanzó una serie de propuestas formativas orientadas a niñas, niños y jóvenes, con el objetivo de acercarlos al mundo de la tecnología, la innovación y la creatividad durante el receso de verano.

Bajo la consigna “El futuro se construye hoy”, una de las iniciativas destacadas es el Club XXII de Robótica, un espacio pensado para que chicos y chicas de entre 10 y 13 años puedan experimentar, armar y aprender sobre robótica en un entorno lúdico y educativo. Los talleres se desarrollarán del 2 al 6 de febrero, en el horario de 10:00 a 12:30, en el Faro del Saber, ubicado en calle Jade Sur s/n, acceso al barrio Punta Diamante. La propuesta cuenta con una inversión mínima, buscando garantizar el acceso a más familias jujeñas.

En paralelo, la Dirección de Gobernanza Digital también propone un Taller Intensivo de Inteligencia Artificial, destinado a quienes deseen dar un paso más en la creación tecnológica. Durante una semana, los participantes aprenderán a desarrollar aplicaciones, diseñar imágenes, y producir videos utilizando herramientas de IA, fomentando el uso creativo y productivo de las nuevas tecnologías.

Esta capacitación se realizará del 2 al 6 de febrero, a partir de las 9:00, también en el Faro del Saber, con una inversión accesible.

Como tercera propuesta, se suma el Taller de Estrategias de Canva, pensado para jóvenes, adultos y público en general que deseen mejorar sus habilidades en diseño gráfico sin necesidad de contar con conocimientos previos. Durante el curso, los asistentes aprenderán a crear presentaciones, publicaciones para redes sociales y folletos de manera práctica y creativa. Este taller se realizará del 2 al 6 de febrero, en el horario de 17:00 a 18:30, en el Faro del Saber.

Desde el municipio destacaron que estas acciones forman parte de una política pública orientada a democratizar el acceso a herramientas digitales, fomentar el talento local y acompañar la formación de los ciudadanos frente a los desafíos del mundo actual.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de los siguientes formularios: