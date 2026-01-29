Accesibilidad. Los turnos para el Hospital de Calilegua podrán solicitarse por WhatsApp

El Ministerio de Salud informó que la modalidad inicia este lunes 2 de febrero para la atención en especialidades médicas y prácticas complementarias.

El Ministerio de Salud de Jujuy avanza con la incorporación de hospitales de la red pública a la modalidad de gestión de turnos vía WhatsApp lo que permite reducir tiempos de espera y minimizar los trámites presenciales, respondiendo a los ejes de descentralización y accesibilidad de los servicios del Plan Estratégico de Salud II y en línea con la modernización del Estado provincial.

De este modo, el lunes 2 de febrero el Hospital Calilegua iniciará con la opción de solicitud de turno para especialidades y estudios complementarios enviando un mensaje vía WhatsApp.

La gestión sigue disponible de manera simultánea a través del Call Center de Salud 0800 777 7711, de lunes a viernes en el horario de 7 a 19 horas.

El sistema de turnos a través de mensajería de WhatsApp inició en el sistema público provincial a fines de noviembre de 2024. La estrategia está disponible en el Centro de Especialidades Sur (CES)/Hospital Snopek de Alto Comedero y en hospitales Paterson de San Pedro; Zabala de Perico; Gallardo de Palpalá; Orías de Libertador; Sequeiros, Pablo Soria y San Roque de la capital jujeña; Nuestra Señora del Carmen de El Carmen, Presbítero Zegada de Fraile Pintado, San Miguel de Yuto, San Isidro Labrador de Monterrico y desde la semana próxima en el Hospital Calilegua.

Para solicitar turno vía WhatsApp en el Hospital Calilegua las personas deben:

• Agendar el número 388 4567025

• Iniciar el chat con el hospital siempre de lunes a viernes de 6:30 a 14 horas

• Tras escribir y enviar un mensaje, se recibe la siguiente respuesta automática del sistema dentro del horario de atención: “¡Bienvenido/a al Centro de Gestión de Pacientes del Ministerio de Salud de Jujuy! Seré tu asistente virtual. Para solicitar turno, por favor ingrese al enlace correspondiente a su hospital”

• En ese mensaje se debe tocar la dirección web que corresponde al hospital donde se solicita turno: https://hcalilegua.oloapp.site/

• A continuación, se abrirá en el dispositivo una nueva ventana. Esto puede tomar unos minutos según la conexión a Internet

• Allí se lee el siguiente mensaje: “Gestión de turnos del Hospital de Calilegua. Seleccione la operación que desea realizar” y se debe tocar uno de los botones disponibles:

1. Solicitar Turno

2. Reprogramar Turno

3. Cancelar Turno

4. Recita (Nuevo Control)

• La persona debe seguir los pasos correspondientes ingresando uno a uno los datos que se solicitan como DNI, nombre y apellido completos, fecha de nacimiento, domicilio real y tipo de turno requerido. En este punto, se debe elegir la especialidad que se requiere

• Aquí, el sistema envía un Resumen de datos ingresados que la persona puede chequear y el siguiente mensaje: “Por favor, espera mientras derivamos tu solicitud a un operador. Gracias por tu tiempo”

• A partir de allí, se inicia la conversación con un operador que verificará la disponibilidad del turno e informará el día y horario de atención

• El número del Hospital de Calilegua solo recibe y responde mensajes escritos por WhatsApp en el horario de atención correspondiente. No recibe llamadas ni otro tipo de contacto.

• Tras enviar un mensaje, se debe esperar respuesta automática en el horario de atención.

• Realizado un primer pedido de turno por WhatsApp, cada persona podrá realizar gestiones posteriores ingresando directamente desde el enlace web del Hospital de Calilegua que figura en la conversación previamente establecida.

• La solicitud de turno no será posible cuando la persona no figure ingresada en el registro histórico del sistema público, por lo que deberá acudir con la documentación al hospital más próximo al domicilio para continuar con las gestiones.

La solicitud de turno por WhatsApp para la atención en el Hospital de Calilegua puede realizarse para las siguientes especialidades:

• Medicina General

• Nutrición

• Obstetricia

• Odontología

• Psicología

• Servicio Social

También para dos prácticas y/o estudios:

• Fisioterapia

• Fonoaudiología