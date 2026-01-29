Capacitación . ​Agua Potable de Jujuy: entrega de certificados de capacitación a operadores de plantas de toda la provincia

Más de 50 operarios de todo Jujuy recibieron sus certificados tras completar una formación integral que busca garantizar un estándar superior en el suministro.

Agua Potable de Jujuy realizó la entrega oficial de certificados tras finalizar un importante curso de capacitación teórico-práctico destinado a operarios de las plantas de tratamiento de agua de la empresa. El acto contó con la presencia del vocal técnico, Ing. Luis Jure, y del gerente operativo, Ing. Darío Vilte.

La formación alcanzó a más de 50 empleados que cumplen funciones estratégicas en las plantas potabilizadoras de toda la provincia. En esta oportunidad, la entrega formal de reconocimientos se inició con el personal de la Unidad Operativa III de Humahuaca, destacando el compromiso de los trabajadores de la Quebrada.

El programa educativo busca optimizar los procesos de potabilización y asegurar que el personal cuente con los conocimientos técnicos de vanguardia. Al respecto, las autoridades señalaron que estas instancias son fundamentales para elevar la calidad del servicio que se brinda a la comunidad.

Al respecto, el vocal de la empresa destacó la importancia de la formación continua: «Buscamos asegurar que nuestros empleados adquieran conocimientos de expertos para que lo teórico se vea reflejado en la práctica operativa, redundando en un beneficio directo para toda la población jujeña».

Esta iniciativa, impulsada por el Directorio de Agua Potable de Jujuy, busca optimizar los procesos de potabilización y garantizar un estándar superior en el suministro, cumpliendo así con las metas de gestión encomendadas por el gobernador de la provincia, Carlos Sadir.