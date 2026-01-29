Noticias de Jujuy

Deportes. Jujuy reconoció al director técnico de la selección argentina de handball

Jujuy
Jujuy reconoció al director técnico de la selección argentina de Handball

La distinción a Rodolfo Jung se realizó en la Legislatura, con la presencia del vicegobernador, Alberto Bernis, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti.

El Gobierno de Jujuy reconoció al director técnico de la selección argentina de handball, Rodolfo Jung, en un acto encabezado por el vicegobernador de la provincia, Alberto Bernis, y el secretario de Deportes, Luis Calvetti, en la Legislatura de la provincia.

“El deporte es una herramienta transformadora”, valoró Calvetti al referirse al respaldo que recibe su gestión por parte del gobernador Carlos Sadir y agregó: “nuestro gobernador nos estimula, nos impulsa a seguir creciendo, a tener en cuenta que el deporte es un agente de cambio para la comunidad y hay que llevarlo a cada rincón de la provincia”.

A través de acciones como la presencia del entrenador del seleccionado nacional de handball, quien brindó una clínica sumando aportes a la provincia, la Secretaría de Deportes busca fortalecer a la actividad deportiva en Jujuy.

En este sentido, Calvetti ratificó la continuidad del trabajo en su área, apoyando el fomento a los valores, la educación y la salud, “realizando capacitaciones con personalidades que a nivel nacional son muy importantes».

El objetivo, sostuvo el secretario de Deportes, es «seguir trayendo a los mejores del país en cada una de las disciplinas para que el deporte de Jujuy no pare de crecer”.

