Más de 2.000 niños y niñas participaron de las Colonias Municipales de Verano en San Salvador de Jujuy

Durante el mes de enero, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante una nueva edición de las Colonias Municipales de Verano, una propuesta integral que brindó contención, aprendizaje y recreación a más de 2.000 niños y niñas de distintos barrios de la ciudad.

El cierre general de las actividades se realizó en el predio “Oscar Marín”, ubicado en el extremo norte del Parque San Martín, donde los participantes fueron protagonistas de una jornada colmada de alegría, juegos y celebración. Las colonias se consolidaron como espacios seguros y saludables, promoviendo derechos, valores y experiencias compartidas que fortalecen el desarrollo integral de la infancia.

Acompañando la jornada, el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, destacó la importancia de las colonias municipales y expresó, “vinimos a compartir este cierre junto a más de 2.000 chicos; realmente es muy emocionante acompañar las colonias municipales porque me remiten a mi propia infancia, cuando tenía 10 u 11 años”.

Asimismo, señaló que, a pesar de las lluvias registradas durante el mes, “queda claro que los chicos la pasaron y la están pasando muy bien; se nota en sus caras, en su alegría, y creo que ese es justamente el objetivo: que cada niño se vaya con ganas de volver y espere con entusiasmo el año siguiente”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, subrayó el carácter integrador de la propuesta y el valor del encuentro entre vecinos y vecinas de distintos barrios. “Este cierre tiene que ver con el encuentro de los distintos grupos y con compartir una jornada agradable”, expresó.

Además, explicó que las colonias se desarrollaron en todos los barrios de la ciudad y estuvieron destinadas a niños y niñas de entre 6 y 12 años, sumando también una colonia especial en el barrio Chijra para los más pequeños, de 5 y 6 años. Durante enero, agregó, se implementaron propuestas específicas para personas mayores y colonias inclusivas, pensadas desde una mirada de inclusión y equidad. “Entendemos que hay personas que, por su grado de discapacidad, requieren una atención diferencial, por eso organizamos una colonia especialmente adaptada, desarrollada a través del área de Deportes”, detalló.

En tanto, el subdirector de Deporte y Recreación, Gustavo Caliva, manifestó su satisfacción por el desarrollo de las actividades y señaló, “transitamos el penúltimo día de las Colonias Municipales 2026 y estamos muy contentos de haber recibido a tantos chicos en los predios de la Punta del Parque San Martín, con numerosas actividades programadas”.

Caliva destacó especialmente el compromiso de los profesores, instructores y del personal contratado que acompañó el desarrollo de las colonias, y agradeció al intendente Raúl Jorge por apostar y acompañar permanentemente esta gran actividad que se desarrolla durante todo el mes de enero. Asimismo, remarcó que las colonias continuaron recibiendo participantes de toda la ciudad, abarcando edades desde los 4 años hasta los adultos mayores.

La jornada desarrollada en el predio “Oscar Marín” correspondió al encuentro general de todas las colonias municipales de la ciudad, realizado el día jueves, donde niños y niñas de distintos puntos de San Salvador de Jujuy compartieron una celebración conjunta. En tanto, el viernes cada colonia llevará adelante el cierre de sus actividades de manera particular en sus respectivos espacios, poniendo fin a un mes de propuestas recreativas, deportivas e inclusivas.

La celebración final incluyó presentaciones especiales, como la muestra del gimnasio Aizén y la participación del Capitán Multifruta, entre otras actividades, cerrando una edición que volvió a reafirmar el compromiso del municipio con la inclusión, el deporte y el bienestar de la comunidad.

Nota audiovisual: https://youtu.be/jazgsSvZct8