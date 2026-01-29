Vínculos saludables. Prevención: el Consejo Provincial de Mujeres participó de la colonia en el barrio Tupac Amaru

A través de actividades, se promovió el diálogo, el debate y la reflexión colectiva en el marco de la colonia de vacaciones en el barrio San Salvador de Jujuy.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de una jornada de prevención de la violencia de género junto a la colonia de vacaciones del Barrio Tupac Amaru en articulación con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy en el marco de “Verano en Movimiento #YoSoyElParque”.

Esta actividad generó un espacio de encuentro con juventudes donde se promovió el diálogo, el debate y la reflexión colectiva en un entorno de escucha, disfrute y reflexión colectiva. A través de dinámicas participativas y lúdicas se abordaron los roles y estereotipos de género propiciando el cuestionamiento de mandatos culturales que muchas veces reproducen en desigualdades y también en situaciones de violencia hacia mujeres y personas de la diversidad sexual.

Es de suma importancia trabajar estas temáticas con juventudes y a temprana edad para que desde los inicios puedan mantener relaciones saludables. Es fundamental poder identificar tipos y modalidades de violencia para buscar ayuda inmediata. Estas acciones permiten prevenir la violencia de género, fortalecer vínculos basados en el respeto, la igualdad, la empatía y fomentar relaciones más saludables en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Asimismo este tipo de propuestas en espacios comunitarios de gran convocatoria, permiten brindar herramientas para la construcción de una convivencia libre de discriminación, reconociendo derechos y respeto por las diversidades donde el aprendizaje se elabora de manera colectiva y significativa fortaleciendo los vínculos respetuosos como pilares fundamentales para una sociedad más inclusiva.

De esta jornada participó Victoria Zerpa, Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad del Consejo Provincial de Mujeres.