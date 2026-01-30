El deporte no se detiene: febrero llega con Campus Deportivos para los más chicos

Una vez finalizadas las Colonias de Vacaciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy continúa promoviendo el deporte y la actividad física durante el mes de febrero, ofreciendo nuevas propuestas destinadas a niños y niñas de entre 6 y 13 años en el Centro Deportivo Municipal N°1 “Hugo Cid Conde”.

Desde la Dirección de Deportes informaron que, tras el cierre de las colonias, se pondrá en marcha una serie de Campus Deportivos que permitirán a los chicos seguir vinculados al ejercicio y al aprendizaje deportivo en un espacio de contención y recreación.

Al respecto, el subdirector de Deportes, Gustavo Caliva, explicó que, “las actividades de la Dirección de Deportes posteriores a las colonias de vacaciones van a iniciar con Campus Deportivos que iniciarán el 2 de febrero, en el Parque San Martín a partir de las 9 de la mañana, donde vamos a realizar un muestreo de todos los deportes que se dictan durante todo el año en la Dirección, tanto en el distrito Alto Comedero, como en el Centro, para que luego, cuando inicie el ciclo lectivo en marzo, los chicos decidan qué deporte continuar practicando de manera regular”.

Asimismo, Caliva extendió la invitación a todas las familias interesadas, señalando que, “invitamos a todos los niños de 6 a 13 años, que deseen realizar actividad física, durante el mes de febrero, que se dirijan al extremo norte del Parque San Martín, al Centro Deportivo Municipal N° 1 ‘Hugo Cid Conde’, para empezar con básquet, vóley, gimnasia, natación, vida en la naturaleza, así los chicos tienen la posibilidad de continuar con la actividad física, que es tan importante”.

En cuanto al proceso de inscripción, el funcionario detalló que, “se tienen que dirigir a las oficinas de la Dirección de Deportes, en el parque San Martín, a partir de las 8.30hs, solamente deberán presentar el DNI, y los datos de los padres o tutor, para que nosotros tengamos contacto con ellos”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/BebcsEicU-Q