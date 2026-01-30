El Intendente Jorge participó de la celebración del Año Nuevo Japonés

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, participó de la celebración del Año Nuevo Japonés, realizada en la residencia del Embajador del Japón en la Argentina, Hoshino Yoshitaka, encuentro que reunió a autoridades, representantes diplomáticos y referentes de instituciones vinculadas a la cultura y cooperación japonesa.

En la ocasión, el jefe comunal asistió acompañado por el director de Culto y Relaciones Institucionales Nacionales e Internacionales, Pedro Sato, reafirmando el trabajo articulado que impulsa el municipio para el fortalecimiento de vínculos institucionales y culturales.

Durante la velada, el Intendente mantuvo un cordial intercambio de ideas con el embajador Hoshino Yoshitaka y su esposa, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación entre Japón y la ciudad de San Salvador de Jujuy.

En el marco del evento, Raúl Jorge dialogó con Ana Serei, organizadora de la Sushi World Cup, certamen internacional que se desarrollará en el mes de abril en La Rural de Palermo; con Claudio Miyajima y Sergio Miyagi, representantes de la Asociación Argentina de Tenis para Ciegos; y con Alejandro Shimazu, presidente de Kyoren y promotor del Go (ajedrez japonés).

Asimismo, mantuvo encuentros con el Cónsul General del Japón, Narita Yoshinori; con Ishibashi Tasuku, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) en Argentina; y con Takeru Moriyama, Gerente General de Proyectos de Toyota Tsusho Argentina. También dialogó con Adriana Lepere, presidenta de la Agrupación de Cooperación Nikkei (Ex Becarios JICA), en el marco del intercambio sobre cooperación, formación y actividades de vinculación cultural.

La celebración contó además con la presencia de representantes de Hiroshima, entre quienes se destacaron Aikawa Tomoko, embajadora de la paz y Visitante Distinguida de San Salvador de Jujuy, el presidente del Hiroshima Kenjinkai, Mizota Adrián, y la Agregada Cultural, Furukawa Keika.

Durante la recepción ofrecida por el Embajador del Japón, se realizó la presentación oficial del logo que representará los 140 años de la migración japonesa a la Argentina, conmemoración que destaca el aporte histórico, cultural y social de la comunidad japonesa al país.

En los distintos intercambios, se abordaron temas vinculados a la organización de eventos culturales japoneses en San Salvador de Jujuy, el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, la participación de la ciudad y la provincia en la Red de Alcaldes por la Paz, y la difusión de los dibujos ganadores del certamen infantil “Dibujos por la Paz”, iniciativa que promueve valores de convivencia, paz y entendimiento entre los pueblos.