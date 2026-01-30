Prevención y acceso a derechos. Pampa Blanca: acciones de prevención de la violencia de género en «Impulsar Deportes»

En Pampa Blanca junto a la Secretaría de Deportes se brindó información sobre la prevención de la violencia de género y los servicios disponibles

En el marco del programa “Impulsar Deportes”, el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades participó de una jornada en la localidad de Pampa Blanca junto a la Secretaría de Deportes con el objetivo de fortalecer el acceso a la información en la prevención de la violencia de género.

Durante el encuentro se brindó información sobre los 19 Centros de Atención a Mujeres en Situación de Violencia con los que cuenta la Provincia de Jujuy, modalidad de trabajo, asistencia, contención y acompañamiento en cada situación de vulnerabilidad de mujeres o personas de la diversidad sexual.

Asimismo, se brindaron herramientas para poder identificar probables hechos de violencia por motivos de género a través del conocimiento de los tipos y modalidades que existen, como así también, saber dónde concurrir por ayuda inmediata o asesoramiento.

Este trabajo articulado entre el Consejo Provincial de Mujeres y la Secretaría de Deportes, resulta fundamental para incorporar perspectiva de género en el deporte, entendiendo que estos espacios son ámbitos estratégicos para la promoción de vínculos respetuosos, la igualdad y la construcción de comunidades libres de violencia por motivos de género y discriminación.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se considera que informar en cada encuentro deportivo contribuye a visibilizar la problemática, derribar estereotipos y reforzar el compromiso de toda la comunidad con la prevención de la violencia hacia mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+.

En la jornada estuvieron la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades, Lourdes Navarro y el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado, quienes agradecieron especialmente al Intendente de Pampa Blanca, Bruno Monzón por el acompañamiento y la predisposición para seguir trabajando de manera conjunta en la construcción de un Jujuy libre de violencias.

Por parte de la Secretaría de Deportes, Gabriela Zárate, la Directora de Deporte de la Mujer.

En la oportunidad además se promocionó la línea provincial gratuita y confidencial 0 800 888 4363, funciona todos los días del año las 24 horas.